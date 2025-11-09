42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Πρώτος τερμάτισε ο Παναγιώτης Καραΐσκος

42oς Μαραθώνιος: Nικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος, οι συγκινητικές στιγμές και η πρόταση γάμου/ Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Σε κλίμα συγκίνησης τερμάτισαν οι αθλητές του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, με εκκίνηση από τον Μαραθώνα.

Για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο μαραθωνοδρόμος Παναγιώτης Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος στο Καλλιμάρμαρο, τρέχοντας 42.195 μέτρα σε δύο ώρες και 20 λεπτά.

Στις γυναίκες, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Ματίνα Νούλα διέσχισε πρώτη τη γραμμή τερματισμού με χρόνο 02:39:27.

Φέτος, συμμετείχαν πάνω από 75.000 δρομείς συνολικά. Το Καλλιμάρμαρο πλημμύρισε από κόσμο που περίμενε τους μαραθωνοδρόμους στη γραμμή του τερματισμού για να τους εμψυχώσει και να τους καταχειροκροτήσει. Η Αθήνα υποδέχτηκε πολλούς επισκέπτες από το εξωτερικό.

Το πρωί έγινε η διεξαγωγή και του μικρού μαραθωνίου στα 10 χλμ. ενώ έτρεξαν και οι μικροί δρομείς από δημοτικά σχολεία. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συμμετοχή των Special Olympics.

Για μια νεαρή δρομέα πάντως, το έπαθλο του τερματισμού δεν ήταν το μετάλλιο, αλλά το μονόπετρο. Ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου στη γραμμή του τερματισμού για...τον «μαραθώνιο» της ζωής.

Παναγιώτης Καραΐσκος: Η μάχη με τα ναρκωτικά και το τρέξιμο

Ο 37χρονος Έλληνας μαραθωνοδρόμος έχει συμμετοχές σε μαραθωνίους, ημι-μαραθωνίους και πρωταθλήμαα. Είχε τερματίσει δεύτερος στον Μαραθώνιο, πέρυσι και πρώτος στον Μαραθώνιο, του 2023. Ο Παναγιώτης Καραΐσκος είναι και νικητής ζωής, καθώς έχει μιλήσει ανοιχτά για την απεξάρτησή του από τα ναρκωτικά στην εφηβική ηλικία.

Αν και αθλητής του τζούντο, έμπλεξε σε παρέες που έκαναν χρήση ουσιών και από τη δοκιμή κάνναβης έφτασε σε σημείο να κάνει ενδοφλέβια ηρωίνη. Ο αθλητής είχε συλληφθεί με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, ενώ έχει δει κολλητούς του να χάνουν τη ζωή τους από τα ναρκωτικά.

Αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια σε κέντρο απεξάρτησης και με τον καιρό τα κατάφερε. Από το 2010, είχε αφήσει πίσω του το σκοτεινό μονοπάτι των ουσιών. Ένας φίλος του τον παρότρυνε να τρέξουν στον μαραθώνιο το 2013. Τα συναισθήματα που ένιωσε τότε, δεν τα είχε βιώσει ποτέ. Έκτοτε, ο μαραθώνιος έγινε στόχος του και τα έχει καταφέρει.

Αγώνας 10 χλμ.: Oι νικητές και το πανελλήνιο ρεκόρ

Με πανελλήνιο ρεκόρ και δύο ρεκόρ αγώνων ολοκληρώθηκε ο τερματισμός των Αγώνων Δρόμου των 10 χλμ. στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο.

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Eκκίνηση με περισσότερες από 75.000 συμμετοχές

Η Αναστασία Μαρινάκου (Παναθηναϊκός ΑΟ) κατέρριψε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ (33.23) και το ρεκόρ διαδρομής (33.34), τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο με χρόνο 33.03. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη της Μαρινάκου στο αγώνισμα και το τέταρτο ρεκόρ διαδρομής που πετυχαίνει στον εν λόγω αγώνα.

Στη δεύτερη θέση με χρόνο 34.46 τερμάτισε η Βρετανίδα από τη Νήσο Μαν, Κρίστα Κέιν και στην τρίτη, αλλά στη δεύτερη όσον αφορά την κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 34.55. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου της ελληνικής κατάταξης ανέβηκε η Νάνσυ Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης) με επίδοση 35.24.

Στο μεταξύ, ο αθλητής του ΓΑΣ Ιλισσός, Παναγιώτης Πετρουλάκης, μετά το πανελλήνιο ρεκόρ 29.34 στα Τρίκαλα, στον τελικό της σειράς Run Greece, πήρε και το ρεκόρ διαδρομής με επίδοση 30.03, χρόνος καλύτερος από το 30.08 του Μάριου Αναγνώστου από το 2022.

Όπως και στις γυναίκες, στη δεύτερη θέση του αγώνα δεν τερμάτισε Έλληνας, αλλά ο Γερμανός Μάριους Αμπέλε με χρόνο 30.48. Το αργυρό μετάλλιο στην ελληνική κατάταξη και χάλκινο στο σύνολο κατέκτησε ο Γιώργος Τάσσης (ΓΣ Σπαρτιατικός) με 31.16, ενώ τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ήταν ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου) με επίδοση 31.21. Ο αθλητής, όπως και η Μελίσσα Αναστασάκη, ανέβηκε στο βάθρο για δεύτερη φορά σε λίγες ώρες, καθώς ήταν τρίτος και στα 5 χλμ. στον αγώνα του Σαββάτου.

