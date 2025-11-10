Γαλλία: Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί με βραχιολάκι

Επιστρέφει στο σπίτι του μετά από 21 μέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 14:45 Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις
10.11.25 , 14:33 Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
10.11.25 , 14:32 Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος & οι κόρες τους
10.11.25 , 14:09 Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Ερμής στον Τοξότη - Ποιοι να προσέξουν;
10.11.25 , 13:53 Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια αυγολέμονο
10.11.25 , 13:49 Cash or Trash: Ο Θάνος Λούδος κάνει εκτίμηση πολλών μηδενικών
10.11.25 , 13:47 Συνελήφθη καθηγητής ειδικού σχολείου για παιδική πορνογραφία
10.11.25 , 13:09 Φάρμα: Στο περιθώριο η Βαλεντίνα - Ποιους αποκάλεσε «γλυφτρόνια;»
10.11.25 , 13:06 Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι 2 κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη
10.11.25 , 12:57 Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
10.11.25 , 12:49 Οστεοπόρωση: Τα μικρά μυστικά της σωστής διατροφής για υγιή οστά
10.11.25 , 12:26 Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
10.11.25 , 12:25 Μετρό: Αλλαγές στη γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
10.11.25 , 12:14 Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»
10.11.25 , 12:14 Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Κατερίνα Καινούργιου: Πόσο μηνών είναι η εγκυμονούσα;
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Καμπούρη- Ταρασιάδης: Η γνωριμία, ο γάμος & οι κόρες τους
Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε εννιά περιοχές θα έχει ισχυρές βροχές
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Ρομαντική βόλτα με αγκαλιές και φιλιά
Συνταγή για παραδοσιακά γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 10.11.25, 12:12
Ρεπορτάζ για τη ζωή του Νικολά Σαρκοζί μέσα στη φυλακή - Βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του αποφάσισε το αρμόδιο δικαστήριο στη Γαλλία. Την αποφυλάκιση του ζήτησε νωρίτερα η εισαγγελία.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα βγει από τη διαβόητη φυλακή Λα Σαντέ, θα τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση και θα φορά βραχιολάκι.

Νικολά Σαρκοζί: «Τρώει μόνο γιαούρτια μέσα στη φυλακή»

sarkozy 1

Σύμφωνα με το Reuters, ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ δήλωσε ότι «ο κίνδυνος να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες στηρίζουν το αίτημα να τεθεί ο Νικολά Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση», ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Νικολά Σαρκοζί: «Στη φυλακή έχει δίπλα του αστυνομικούς λόγω απειλών»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007 από το καθεστώς της Λιβύης.

sarkozy 2

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε κατά την εξέταση του αιτήματός του από το Εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

Νικολά Σαρκοζί: Στο δρόμο για τη φυλακή La Sante

sarkozy 3

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτόν τον εφιάλτη».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ
 |
ΦΥΛΑΚΗ
 |
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top