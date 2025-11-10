Γαλλία: Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί με βραχιολάκι

Ρεπορτάζ για τη ζωή του Νικολά Σαρκοζί μέσα στη φυλακή - Βίντεο ΕΡΤ

Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί έως ότου εκδικαστεί η έφεσή του αποφάσισε το αρμόδιο δικαστήριο στη Γαλλία. Την αποφυλάκιση του ζήτησε νωρίτερα η εισαγγελία.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα βγει από τη διαβόητη φυλακή Λα Σαντέ, θα τεθεί υπό δικαστική επιτήρηση και θα φορά βραχιολάκι.

Σύμφωνα με το Reuters, ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ δήλωσε ότι «ο κίνδυνος να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες στηρίζουν το αίτημα να τεθεί ο Νικολά Σαρκοζί υπό δικαστική επιτήρηση», ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007 από το καθεστώς της Λιβύης.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε κατά την εξέταση του αιτήματός του από το Εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτόν τον εφιάλτη».