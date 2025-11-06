Νικολά Σαρκοζί: «Τρώει μόνο γιαούρτια μέσα στη φυλακή»

Φέρεται να ζει υπό τον φόβο της δηλητηρίασης

Νικολά Σαρκοζί
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί ζει με εμμονικό φόβο για την ασφάλειά του πίσω από τα κάγκελα της φυλακής Le Sante στο Παρίσι.

Οι δραματικές συνθήκες κράτησης και η «σιωπηλή απεργία πείνας» του, από τις 21 Οκτωβρίου, ο Νικολά Σαρκοζί, ζει τις πιο δύσκολες μέρες της ζωής του μέσα στη φυλακή. Ο Σαρκοζί, που άλλοτε βρισκόταν στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής σκηνής, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μια ιδιότυπη, σιωπηλή δοκιμασία, όχι μόνο νομική, αλλά και σωματική.

Σύμφωνα με το γαλλικό περιοδικό Le Point, ο Σαρκοζί έχει αποφασίσει να μην αγγίζει κανένα από τα πιάτα που του σερβίρονται στο κελί του. Ο λόγος, όπως αναφέρουν άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος, είναι ο βαθύς φόβος ότι κάποιοι συγκρατούμενοί του μπορεί να επιχειρήσουν να τον βλάψουν.

«Συνειδητοποιεί ότι πολλοί μέσα στη φυλακή τρέφουν εχθρικά αισθήματα απέναντί του», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή κοντά στον πρώην πρόεδρο. «Δεν τρώει τίποτα που να έχει προέλθει από την κουζίνα της φυλακής – πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουν φτύσει στο φαγητό του ή ακόμα και να του το έχουν δηλητηριάσει».

 

