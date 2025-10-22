Νικολά Σαρκοζί: «Στη φυλακή έχει δίπλα του αστυνομικούς λόγω απειλών»

Γιατί φυλάσσεται αν και είναι σε κελί απομόνωσης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Thibault Camus)
Η στιγμή που ο Νικολά Σαρκοζί οδηγείται στη φυλακή / Βίντεο από δελτίο του STAR
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος οδηγήθηκε την Τρίτη στη διάσημη φυλακή Λα Σαντέ του Παρισιού, φυλάσσεται από δύο αξιωματικούς ασφαλείας που έχουν εγκατασταθεί σε κελί δίπλα στο δικό του.

Ο Νικολά Σαρκοζί, κρατώντας το χέρι της Μπρούνι, οδηγείται στη φυλακή

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, η παρουσία των αστυνομικών κρίθηκε απαραίτητη λόγω της ιδιαίτερης θέσης του Σαρκοζί και των απειλών που έχουν διατυπωθεί εναντίον του.

Νικολά Σαρκοζί: Τα παιδιά του στο πλευρό του λίγο πριν μπει φυλακή

Όπως διευκρίνισε μιλώντας στο CNews και στο Europe 1, ο πρώην πρόεδρος διατηρεί κανονικά «απόσπασμα προστασίας», όπως είχε και εκτός φυλακής, το οποίο θα παραμείνει ενεργό για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Νικολά Σαρκοζί και Κάρλα Μπρούνι

Η Κάρλα Μπρούνι κρατά από τον χέρι τον Νικολά Σαρκοζί, την ώρα που οδηγείται από το σπίτι του στη φυλακή / Φωτογραφία AP (Thibault Camus)

Νικολά Σαρκοζί: Θα παραμείνει στη φυλακή τουλάχιστον τρεις εβδομάδες

Ο Νικολά Σαρκοζί θα παραμείνει έγκλειστος στη φυλακή για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη φυλακή, ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται σε ένα από τα κελιά της πτέρυγας απομόνωσης, ούτως ώστε να αποφύγει το συγχρωτισμό με άλλους φυλακισμένους.

Ο αριθμός των κρατουμένων στη φυλακή του Παρισιού είναι σχεδόν διπλάσιος από αυτόν που προβλέπουν οι προδιαγραφές της.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι και για τον Νικολά Σαρκοζί ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που ισχύει για όλους τους νέους κρατούμενους. Λαμβάνονται τα δακτυλικά του αποτυπώματα, η φωτογραφία του και του δίνεται ένας αριθμός κρατουμένου, που ονομάζεται «αριθμός φυλακής».

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει επίσης να αφήσει τα προσωπικά του αντικείμενα και τα τιμαλφή του σε χρηματοκιβώτιο και, τέλος, πρέπει να υποβληθεί σε πλήρη σωματικό ελεγχο.

Μοναδική περίπτωση στην ιστορία της Γαλλίας η φυλάκιση Σαρκοζί

Η φυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί αποτελεί πρωτοφανές γεγονός, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν έχει φυλακιστεί πρώην αρχηγός κράτους στη Γαλλία ή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ο Σαρκοζί είναι προφανώς ένας πολίτης όπως όλοι οι άλλοι, ωστόσο δέχεται απειλές σαφώς πιο σοβαρές λόγω της ιδιότητάς του», σημείωσε ο Νουνιές, προσθέτοντας ότι η μεταφορά του από την κατοικία του στο δυτικό Παρίσι προς τη φυλακή έγινε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν σκηνές συνωστισμού και καταδίωξης από δημοσιογράφους και μοτοσικλετιστές.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας εκτίει ποινή για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 με χρήματα από τη Λιβύη, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στη χώρα.

