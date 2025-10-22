Σαμ Άλτμαν: Ο άνθρωπος που δημιούργησε το Chat GPT και τελικά... απολύθηκε

O 38χρονος Σαμ Άλτμαν, έφερε την επανάσταση στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι ο άνθρωπος πίσω από το ChatGPT της OpenAI, που όμως «καρατομήθηκε« από τη θέση του CEO. Σήμερα συνεχίζει να αναζητά νέες προκλήσεις στον χώρο των τεχνολογιών και των επιχειρησέων.

Ποιος ειναι ο Σαμ Άλτμαν

Γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1985 στο Σικάγο και τα πρώτα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο Σαιντ Λούις. Η μητέρα του είναι δερματολόγος και ο πατέρας του ήταν μεσίτης. Είναι ο μεγαλύτερος από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Ο θάνατος του πατέρα του το 2018 τον επηρέασε πολύ ψυχολογικά, με τον ίδιο να έχει δηλώσει πως χρειάστηκε να ξαναβάλει τα κομμάτια της ζωής του σε σειρά, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσει τον χαμό του.

Οι δύο μικρότεροι αδελφοί του έχουν ασχοληθεί επίσης με την επιχειρηματικότητα, όπως και ο ίδιος, ενώ δεν έχει καμία επικοινωνία με την αδελφή του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά και οικονομικά προβλήματα. Η Άνι Άλτμαν έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξή της ότι η οικογένειά της, τής στέρησε τα χρήματα που της άφησε ο πατέρας της και για να επιβιώσει είναι πλέον σεξεργάτρια. Έχει, επίσης, ένα podcast με τίτλο «All Humans Are Human».

Τον Ιανουάριο του 2025 υπέβαλε μήνυση σε βάρος του αδελφού της Σαμ, κατηγορώντας τον ότι την βίαζε από την ηλικία των τριών ετών.

Τότε ο Σαμ Άλτμαν έκανε κοινή δήλωση με τη μητέρα του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις κατηγορίες της αδελφής του και υποβάλλοντας και ο ίδιος μήνυση εναντίον της.

Σε συνέντευξή του το 2016, ο Άλτμαν δήλωσε ότι είναι ομοφυλόφιλος και ότι το να έχει υπολογιστή από την παιδική του ηλικία τον βοήθησε να αναγνωρίσει τη σεξουαλικότητά του.

O Σαμ Άλτμαν με τον σύζυγό του - AP Images

Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε επίσης ότι το να μεγαλώσει ως ομοφυλόφιλος τη δεκαετία του 2000 δεν ήταν εύκολο για εκείνον. Αν και έχει την έδρα του έξω από το Σικάγο, ο Άλτμαν ζει τώρα με τον σύζυγό του στη γειτονιά Russian Hill στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει επίσης ένα εξοχικό στη Νάπα της Καλιφόρνια.

Ο Άλτμαν είναι γνωστός ως «Prepper», εστιάζει δηλαδή στην επιβίωση σε ακραίες παγκόσμιες συνθήκες. Σε μια από τις συνεντεύξεις του, είπε ότι έχει εργαλεία επιβίωσης όπως όπλα, χρυσό, ιωδιούχο κάλιο, αντιβιοτικά, μπαταρίες, μάσκες αερίων από την Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη.

Ο Άλτμαν από πολύ νωρίς, έδειξε ενδιαφέρον για την τεχνολογία. Σε ηλικία 8 ετών απέκτησε τον πρώτο του υπολογιστή. Έμαθε να δημιουργεί κώδικα αλλά και να αποσυναρμολογεί τον υπολογιστή.

Το ενδιαφέρον αυτό έγινε πιο έντονο και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Το 2003 πέρασε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και ξεκίνησε τις σπουδές του στην πληροφορική. Όμως δύο χρόνια αργότερα τις παράτησε και δημιούργησε το Loopt μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για χρήστες έξυπνων τηλεφώνων. Αργότερα το 2012, η Loopt εξαγοράστηκε από την Green Dot Corporation και ο Άλτμαν εντάχθηκε στην Y Combinator, μια εταιρεία παροχής συμβουλών σε νεοφυείς εταιρείες. Τρία χρόνια μετά έγινε πρόεδρος της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Y Combinator ως πρόεδρος δεκαπλασίασε τα μεγέθη της εταιρείας. Αποφάσισε να φύγει από την Y Combinator για να εστιάσει περισσότερο την προσοχή του στην OpenAI στην ίδρυση της οποίας είχε συμμετάσχει.

Αρχικά η OpenAI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την έρευνα τεχνητής νοημοσύνης το 2015. Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους συνιδρυτές.

Την ίδια χρονιά, ο Άλτμαν εισήχθη στη λίστα Forbes των σημαντικών επενδυτών κάτω των 30 ετών. Ο Μασκ αποχώρησε από την OpenAI το 2018 και έναν χρόνο μετά ο Άλτμαν έγινε διευθύνων σύμβουλος και ξεκίνησε την ανάπτυξη το πρότζεκτ της ανάπτυξης τεχνολογίας γενετικής νοημοσύνης που οδήγησε τελικά στο ChatGPT και άλλα πρωτοποριακά προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το DALL.E, ένα άλλο αξιοσημείωτο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την OpenAI.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η καθαρή περιουσία του ανέρχεται σε 500 με 700 εκατομμύρια δολάρια. Ένα μεγάλο μέρος του πλούτου του προερχόταν από τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών του και από επενδύσεις σε άλλες εταιρείες. Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει κερδίσει πολλά χρήματα μέσω της OpenAI, ο Άλτμαν είχε απαντήσει ότι είχε έναν πολύ καλό μισθό, αλλά δεν είχε μετοχές στην εταιρεία.

Ο Άλτμαν έχει και έντονη φιλανθρωπική δραστηριότητα. Έπαιξε ρόλο στη χρηματοδότηση του Project Covalence για την ανάπτυξη κλινικών δοκιμών COVID-19. Έδωσε 250 χιλιάδες δολάρια στην προεδρική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν και είναι επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των πυρηνικών εταιρειών Oklo και Helion.

OpenAI: Τι οδήγησε στην καρατόμηση του Άλτμαν

Η απόλυση του Σαμ Άλτμαν ήρθε μετά από μια σειρά κλιμακούμενων διαφωνιών σχετικά με θεμελιώδη ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνητής νοημοσύνης, όπως πώς θα διατηρηθεί η τεχνολογία ασφαλής και ταυτόχρονα κερδοφόρα.

«Σας αγαπώ όλους. Σήμερα ήταν μια περίεργη εμπειρία από πολλές απόψεις. Αλλά είναι σαν να διαβάζεις τον δικό σου επικήδειο ενώ είσαι ακόμα ζωντανός. Το ξέσπασμα της αγάπης είναι φοβερό», έγραψε στο Χ, μετά την ανακοίνωση της απόλυσής του.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή που επικαλείται το Bloomberg, ο Άλτμαν συγκρούστηκε με μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, ιδίως με τον Ilya Sutskever, συνιδρυτή της OpenAI και επικεφαλής επιστήμονα της εταιρείας, σχετικά με το πόσο γρήγορα πρέπει να αναπτυχθεί αυτό που είναι γνωστό ως γεννητική τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα εμπορευματοποιηθούν τα προϊόντα και τα βήματα που απαιτούνται για να μειωθούν οι πιθανές βλάβες τους στο κοινό.

Η κοινότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης διαφωνεί εδώ και καιρό σχετικά με το πόσο γρήγορα πρέπει να αναπτυχθούν εργαλεία ικανά να παράγουν ένα ευρύ φάσμα εικόνων, κώδικα λογισμικού και κειμένου γρήγορα, με ελάχιστες εντολές.

Ορισμένοι έχουν υποστηρίξει ότι, αν αφεθεί ανεξέλεγκτη, η τεχνολογία αποτελεί απειλή για τους χρήστες, ενώ άλλοι λένε ότι μια επιβράδυνση θα ήταν ανεύθυνη και θα μπορούσε να θέσει τους ανθρώπους σε κίνδυνο – π.χ., στερώντας από τους αρρώστους φάρμακα που ανακαλύπτονται πιο γρήγορα από την τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα με τις διαφωνίες σχετικά με τη στρατηγική, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διαφωνούσαν επίσης με τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες του Άλτμαν.

Ο Άλτμαν επεδίωκε να συγκεντρώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από κρατικά επενδυτικά κεφάλαια της Μέσης Ανατολής για τη δημιουργία μιας νεοσύστατης εταιρείας τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που θα ανταγωνιζόταν τους επεξεργαστές που κατασκευάζει η Nvidia, σύμφωνα με άτομο που έχει γνώση της επενδυτικής πρότασης.

Ο Sutskever και οι σύμμαχοί του στο διοικητικό συμβούλιο του OpenAI διαφωνούσαν με τις προσπάθειες του Άλτμαν να αντλήσει κεφάλαια υπό το όνομα του OpenAI, και είχαν ανησυχίες ότι οι νέες επιχειρήσεις μπορεί να μην μοιράζονταν το ίδιο μοντέλο διακυβέρνησης με το OpenAI.

Οι ανησυχίες του Sutskever αυξάνονταν τους τελευταίους μήνες. Τον Ιούλιο, δημιούργησε μια νέα ομάδα στην εταιρεία για να θέσει υπό έλεγχο τα «σούπερ έξυπνα» μελλοντικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Πριν από έναν μήνα, οι αρμοδιότητές του στην εταιρεία περιορίστηκαν, αντανακλώντας τις τριβές μεταξύ αυτού και των Άλτμαν και Brockman. Ο Sutskever προσέφυγε αργότερα στο διοικητικό συμβούλιο, κερδίζοντας ορισμένα μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Helen Toner, διευθύντριας στρατηγικής του Κέντρου για την Ασφάλεια και την Αναδυόμενη Τεχνολογία του Georgetown.

Ο Altman είναι πιθανό να ιδρύσει μια άλλη εταιρεία και να συνεργαστεί με πρώην υπαλλήλους της OpenAI.