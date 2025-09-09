Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Πώς θα γίνεται μάθημα με το ChatGPT

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Julia M Cameron)
Τεχνητή Νοημοσύνη Στα Σχολεία Και Μάθημα Με Έκδοση ChatGPT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «εργαλεία» της νέας γενιάς, γι΄αυτο και προσεχώς γίνεται μάθημα στα σχολεία

Τα τρία επαγγέλματα που θα επιβιώσουν την εποχή του AI

Η δράση ξεκινά σε 20 Λύκεια της χώρας, μεταξύ των οποίων 6 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που ανοίγουν φέτος για πρώτη φορά, καθώς και επιλεγμένα Πρότυπα και Πειραματικά. Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας ChatGPT Edu, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να σχεδιάζουν μαθήματα και να διεκπεραιώνουν διοικητικές εργασίες, ενώ οι μαθητές θα αξιοποιούν την τεχνολογία για εξατομικευμένη μάθηση, ξένες γλώσσες και ερευνητικές εργασίες.

Άνοιγμα σχολείων: Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά

Η ειδική έκδοση του ChatGPT για την εκπαίδευση λειτουργεί σε ασφαλές περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις και με πλήρη συμμόρφωση στον GDPR. Το Υπουργείο Παιδείας θα έχει τον έλεγχο διαχείρισης, ενώ μέσα από εκπαίδευση των καθηγητών θα διασφαλιστεί ότι η χρήση της τεχνολογίας θα γίνεται με υπευθυνότητα, ηθική και αξιοπιστία.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να μετατρέψει τα σχολεία σε εργαστήρια καινοτομίας, δίνοντας στους νέους τα απαραίτητα εφόδια για τον κόσμο της ψηφιακής εποχής. 

Το νέο πιλοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα την «Εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Σχολεία», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο πρωθυπουργός, ενώ υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με τίτλο «OpenAI for Greece» από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Αντώνη Σ. Παπαδημητρίου και στελέχη της OpenAI.

Τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία

Στιγμιότυπα από την παρουσίαση / Φωτογραφίες Eurokinissi (Νάσος Σιμόπουλος)

Τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία - Κυριάκος Μητσοτάκης και Σοφία Ζαχαράκη στην παρουσίαση

Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Πώς θα γίνεται μάθημα με το ChatGPT

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς και να δώσει ώθηση σε πιο δημιουργικές μορφές διδασκαλίας.

Από την πλευρά του, ο CEO της OpenAI, Sam Altman, ανέφερε ότι η χρήση του ChatGPT στην Ελλάδα έχει αυξηθεί επταπλάσια μέσα σε έναν χρόνο, με το 60% των χρηστών να είναι κάτω των 35 ετών.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «σημείο-σταθμό» για την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική.

 

 

