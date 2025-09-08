Άνοιγμα σχολείων: Πότε ξεκινά το ολοήμερο σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά

Τι ώρα θα σχολάνε τα παιδιά

Σχολεία: Το Ωράριο Στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία - Δημοτικά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς για όλους τους μαθητές, που θα αρχίσουν να μπαίνουν στην καθημερινή ρουτίνα του χειμώνα, αφήνοντας πίσω την ανεμελιά του καλοκαιριού. 

Όσον αφορά στο ωράριο των νηπιαγωγείων, στην αρχή του πρώτου τριμήνου και για ένα διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων, μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής για ορισμένα νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν. 

Γιατί κάνουμε αγιασμό στα σχολεία;

Μετά από αυτό το διάστημα ακολουθούν το κανονικό ωράριο από τις 08:30 έως και τις 13:00. 

Σε περίπτωση όμως που οι γονείς επιλέξουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο ολοήμερο τμήμα, τότε η αποχώρηση από το σχολείο θα γίνεται αργότερα. 

Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει φέτος - Η νέα δεξιότητα που προστίθεται

Το ωράριο στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία

Συγκεκριμένα, στις 12 Σεπτεμβρίου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν κανονικά σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά και θα ξεκινήσει και η λειτουργία του ολοημέρου. 

Επιστροφή στα σχολεία 2025: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και παιδιά

Για το σχολικό έτος 2025-26, η αποχώρηση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου καθορίζεται ως εξής:

  • Στις 14:55, με τη λήξη της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.
  • Στις 15:50, με τη λήξη της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.
  • Στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.

Το ωράριο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Ο Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει: 

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολούν οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά

  • το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες (προνήπια/νήπια), αφορά όλα τα τμήματα και διαρκεί από τις 8:30 μέχρι τις 13:00, 
  • το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα που διαρκεί από τις 13:00 μέχρι τις 16:00 και 
  • το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου που εφαρμόζεται στις από τις 13:00 έως τις 17:30. Στο πλαίσιο του Προαιρετικού και Νέου, Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας τμήματος Πρόωρης Υποδοχής από τις 7:45 μέχρι τις 8:30.

Στο Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος Ολοήμερου Προγράμματος, δύο διδακτικές ώρες και συγκεκριμένα η πέμπτη και η έκτη, διάρκειας τριάντα λεπτών η καθεμία. 

Στην 5η διδακτική ώρα εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι/ενασχόληση στα κέντρα μάθησης, ενώ η 6η διδακτική ώρα δύναται να αξιοποιείται, κατόπιν απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, από τον/την εκπαιδευτικό για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση.

Η Πρόωρη Υποδοχή μαθητών/τριών (7:45-8:30), αποτελεί διδακτική ώρα για τον/την εκπαιδευτικό και ανατίθεται σε έναν/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς του πρωινού προγράμματος. Η υποδοχή των μαθητών/τριών είναι διάρκειας 15 λεπτών και γίνεται από τις 7:45 έως τις 8:00 για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και από τις 8:15 έως τις 8:30 για το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα.

Η προετοιμασία για την αποχώρηση των μαθητών/τριών 

  • από το Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται από τις 12:45 έως τις 13:00 με ώρα αποχώρησης στις 13:00 
  • από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα από τις 15:45 έως τις 16:00 με ώρα αποχώρησης στις 16:00 και 
  • από το Νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου για την 1η αποχώρηση από τις 15:45 έως τις 16:00 με ώρα αποχώρησης στις 16:00 και για τη 2η αποχώρηση από τις 17:15 έως τις 17:30 με ώρα αποχώρησης στις 17:30 με τη λήξη του προγράμματος.
