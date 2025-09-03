Κολύμβηση στα Δημοτικά: Τι αλλάζει φέτος - Η νέα δεξιότητα που προστίθεται

Με αλλαγές θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά για τους μικρούς μαθητές, σύμφωνα με αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας και της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη.

Μεταξύ άλλων, το μάθημα της κολύμβησης που μπήκε στη Γ' Δημοτικού θα επεκταθεί και στη Δ' τάξη, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με το νερό. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μία προσπάθεια να μάθουν τα παιδιά τους κινδύνους που ελλοχεύει το νερό, να γνωρίσουν έστω τα βασικά από την κολύμβηση και να μειωθούν επιτέλους οι μεγάλοι αριθμοί πνιγμών στη χώρα.

Σύμφωνα με τον επίσημο σχεδιασμό της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘΑ, από τον ερχόμενο Νοέμβριο η κολύμβηση γίνεται πλέον επίσημο μέρος της εκπαίδευσης για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού. Τα μαθήματα θα οργανώνονται σε κύκλους δέκα δίωρων ανά τρίμηνο, με μικρές ομάδες, αυστηρή αναλογία δασκάλου και μαθητών και πρόσθετα μέτρα επιτήρησης. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε δημοτικά κολυμβητήρια με δωρεάν μεταφορά των μαθητών.

Η νέα δεξιότητα που μπαίνει στα σχολεία

Εκτός, όμως, από την κολύμβηση στους μαθητές τρίτης και τετάρτης δημοτικού θα διδάσκεται και μια έξτρα δεξιότητα, αυτή της ναυαγοσωστικής.

«Από την προσεχή σχολική χρονιά, οι μαθητές θα μαθαίνουν τεχνικές ναυαγοσωστικής», αναφέρει η υπουργός Παιδείας, προσθέτοντας πως «στόχος μας είναι η επίτευξη κολυμβητικής επάρκειας και ασφάλειας στο νερό για κάθε μαθητή τα επόμενα χρόνια».

«Αυτή η δεξιότητα έχει πλέον καταστεί βασική δεξιότητα ζωής και εθνική προτεραιότητα για τη μείωση των πνιγμών. Ο πνιγμός αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες ακούσιου θανάτου διεθνώς. Στην Ελλάδα, την περίοδο 2020-2024 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 357 θανάσιμα ατυχήματα σε θαλάσσιες και εσωτερικές υδάτινες δραστηριότητες. Οι περισσότεροι θάνατοι συμβαίνουν σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από την ακτή».

Η εγκύκλιος με την πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής να αναλάβουν την κολύμβηση στα Δημοτικά

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι/ες υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως υποβάλουν

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν, αίτηση για διάθεση (μερική ή ολική), προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις των Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2025-2026.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι/ες πληρούν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. έχουν ειδικότητα στην κολύμβηση ή/και στα αθλήματα του υγρού στίβου,

β. κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή κολύμβησης ή αθλημάτων υγρού στίβου,

εγκεκριμένη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

γ. έχουν διδαχθεί το αντικείμενο της κολύμβησης κατά την διάρκεια των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της διδασκαλίας και τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της κολύμβησης, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα στο νερό εκ περιτροπής

ανάλογα με τις ανάγκες τους μαθήματος. Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και 05-09 2025.

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και οι Συντονιστές Κολύμβησης καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη έναρξη του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν ήδη διατεθεί/τοποθετηθεί οι μόνιμοι/αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για την διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης.

Επισημαίνεται ότι:

α. Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης του μαθήματος της κολύμβησης έχουν οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι

ορισμένοι από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Συντονιστές Κολύμβησης.

β. Οι Συντονιστές Κολύμβησης θα απασχολούνται στον χώρο διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης (κολυμβητήρια).

γ. Ο ελάχιστος αριθμός απασχολούμενων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής για την διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

είναι ένας (1) εκπαιδευτικός ανά δέκα (10) μαθητές/τριες. Για τους απασχολούμενους στη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής

του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα/εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός εκπαιδευτικών ανά μαθητή/τρια, αλλά αυτός

καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών/τριών που διδάσκονται το αντικείμενο της κολύμβησης με απόφαση της οικείας σχολικής μονάδας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του

αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

δ. Με ευθύνη της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Υπεύθυνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) και των

Συντονιστών Κολύμβησης κρίνεται απαραίτητο να προγραμματιστεί ενημέρωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων για την υλοποίηση του διδακτικού αντικειμένου της κολύμβησης στις Γ΄ και Δ΄ τάξεις της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ε. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, οι μαθητές/τριες της σχολικής μονάδας θα πρέπει να συνοδεύονται κατά τη μετακίνησή τους από και προς το κολυμβητήριο από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής και όπου δεν υπάρχει δυνατότητα, από τον εκπαιδευτικό της τάξης.