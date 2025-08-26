Σχολεία: Τι ώρα θα σχολούν οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά

Εντός ολίγων ημερών ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία, μετά το τέλος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Στις 11 Σεπτέμβρη ξεκινούν τα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Οι περισσότερες σχολικές μονάδες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, με εξαίρεση το ωράριο αποχώρησης για τους μαθητές των Δημοτικών που συμμετέχουν στο ανανεωμένο πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου.

Όπως προβλέπεται από το νέο ΦΕΚ για το σχολικό έτος 2025-26, το πρόγραμμα αποχώρησης των παιδιών που παρακολουθούν το Ολοήμερο διαμορφώνεται ως εξής:

οι μαθητές μπορούν να αποχωρούν στις 14:55 , με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

, με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, στις 15:50 , με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης,

, με το πέρας της 2ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη ολόκληρου του προγράμματος.

Η τροποποίηση αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στους γονείς όσο και στους μαθητές, καθώς δίνει τη δυνατότητα αποχώρησης σε διαφορετικές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Παράλληλα, παραμένει αμετάβλητος ο βασικός σκοπός του ανανεωμένου Ολοήμερου Σχολείου: να εξασφαλίζει μια δημιουργική και ασφαλή παραμονή των παιδιών στον σχολικό χώρο μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου, μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην τάξη, εγκαινιάζοντας μια περίοδο γεμάτη γνώση, δημιουργικότητα και δραστηριότητες.

Σχολεία: Νέο μάθημα από τη σχολική χρονιά 2025-2026

Από τον Δεκέμβριο, μια νέα «πράσινη» εκπαιδευτική πρωτοβουλία πρόκειται να εφαρμοστεί σε 4.384 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα.

«Λαχανόκηποι στα Σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα, συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», το νέο μάθημα που μπαίνει στα σχολεία στις 20 Δεκεμβρίου 2025 και θα παραμείνει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.