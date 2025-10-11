Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!

Η Εθνική Ελλάδας κυνηγάει πλέον ένα θαύμα για να βρεθεί στο Μουντιάλ

11.10.25 , 13:46 Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!
Οριστική Aπόφαση Στην ΕΠΟ Για Γιοβάνοβιτς
Το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απομακρύνθηκε σημαντικά για την Εθνική Ελλάδας, μετά την ήττα με 3-1 από τη Σκωτία στο "Χάμπντεν Παρκ" της Γλασκώβης - Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του προκριματικού ομίλου.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 62ο λεπτό με γκολ του Κώστα Τσιμίκα, όμως οι Σκωτσέζοι αντέδρασαν άμεσα και ανέτρεψαν το σκορ με τέρματα των Κρίστι (64΄), Φέργκιουσον (80΄) και Ντάικς (90+3΄), εξασφαλίζοντας μια πολύτιμη νίκη που τους διατηρεί στην κορυφή του ομίλου, μαζί με τη Δανία.

ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
