Οριστική απόφαση στην ΕΠΟ για Γιοβάνοβιτς μετά τη... σφαλιάρα της Εθνικής!

Το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απομακρύνθηκε σημαντικά για την Εθνική Ελλάδας, μετά την ήττα με 3-1 από τη Σκωτία στο "Χάμπντεν Παρκ" της Γλασκώβης - Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του προκριματικού ομίλου.

Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε στο 62ο λεπτό με γκολ του Κώστα Τσιμίκα, όμως οι Σκωτσέζοι αντέδρασαν άμεσα και ανέτρεψαν το σκορ με τέρματα των Κρίστι (64΄), Φέργκιουσον (80΄) και Ντάικς (90+3΄), εξασφαλίζοντας μια πολύτιμη νίκη που τους διατηρεί στην κορυφή του ομίλου, μαζί με τη Δανία.

