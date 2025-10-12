Nissan Motor Parts Center: Συμπληρώνει 40 χρόνια κορυφαίας λειτουργίας

Το Nissan Motor Parts Center B.V. (NMPC) στο Άμστερνταμ γιορτάζει 40 χρόνια επιτυχημένης πορείας και συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πυλώνα του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου aftersales της μάρκας. Από την ίδρυσή του το 1985, το NMPC έχει εξελιχθεί σε κορυφαίο κέντρο logistics, έχοντας επεξεργαστεί και αποστείλει πάνω από 1.57 δισεκατομμύρια ανταλλακτικά σε εμπόρους και διανομείς, σε περισσότερους από 100 προορισμούς ανά τον κόσμο.



Από την πρωτοποριακή εισαγωγή άμεσων παραδόσεων στην Ολλανδία στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μέχρι την ψηφιοποίηση του συστήματος logistics το 2024, το NMPC παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας. Σήμερα, το κέντρο διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 4.000 παραγγελίες ανταλλακτικών και 17.500 αποστολές, διατηρώντας απόθεμα 110.000 κωδικών – όλα αυτά, με τη βιωσιμότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε δράσης.

Χάρη στο ηλιακό πάρκο, το NMPC παράγει το 70% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας του στις εγκαταστάσεις του — επαρκές για την τροφοδότηση περίπου 900 κατοικιών — αποτρέποντας εκπομπές άνω του 1.17 εκατ. κιλών CO₂ ετησίως. Η eNEST, που ιδρύθηκε στις αρχές του 2025, είναι η νεοσύστατη επιχειρηματική αγορά της Nissan, η οποία ενώνει τις αγορές Benelux και Σκανδιναβίας κάτω από μια κοινή στρατηγική που προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.