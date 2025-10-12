Στεγαστικό: Ποια μέτρα ξεκινούν τον Νοέμβριο και ποια το 2026

8+1 νέα μέτρα ύψους  450 εκατ. ευρώ για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Οικονομια
Πηγή: dnews.gr
πολυκατοικίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Περισσότερες φοροελαφρύνσεις για εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και άμεσες παροχές σε χρήμα για 1 εκατομμύριο νοικοκυριά που ζουν στο νοίκι, περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για ανακούφιση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Το προσχέδιο του κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 το οποίο κατέθεσε στη Βουλή την περασμένη Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αποκαλύπτει συνολικά 10 νέα μέτρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

