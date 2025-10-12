Δάκρυσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν θυμήθηκε τη μητέρα του Νταιάνα

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όταν συναντήθηκε με μία γυναίκα, της οποίας ο σύζυγος αυτοκτόνησε το 2012, μετά τον ξαφνικό θάνατο του μωρού τους. Ευαίσθητος, όπως η μητέρα του, Νταϊάνα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ανέλαβε πρόσφατα δράση για αποτροπή των αυτοκτονιών, που στοιχίζουν τη ζωή σε 7.000 Βρετανούς κάθε χρόνο.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τη Ράιαν από το Κάρντιφ, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας για την πρόληψη των αυτοκτονιών, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας τη δραματική ιστορία της γυναίκας, η οποία έχασε τον ενός έτους γιο της Τζορτζ το 2012 από άγνωστη ασθένεια και μόλις πέντε ημέρες αργότερα, τον σύζυγό της Πωλ, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Η συγκίνηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη συζήτηση με γυναίκα που πέθανε το παιδί της και αυτοκτόνησε ο σύζυγός της

Η Ράιαν μετά τη διπλή τραγωδία ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση 2Wish, που στηρίζει οικογένειες οι οποίες έχουν βιώσει τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο ενός παιδιού ή νέου κάτω των 25 ετών.

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συζήτησε μαζί της για το πένθος και όταν τη ρώτησε τι θα έλεγε στον εκλιπόντα σύζυγό της, εκείνη απάντησε με δάκρυα: «Θα τον ρωτούσα γιατί δεν μου μίλησες; Το αναρωτιέμαι κάθε μέρα».

Η ερώτηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη χήρα του Πωλ

Ο πρίγκιπας λύγισε από τη συγκίνηση και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνέλθει, λέγοντας: «Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις». Η Ράιαν του απάντησε με κατανόηση: «Ξέρω, είναι δύσκολο. Έχεις βιώσει κι εσύ την απώλεια».



