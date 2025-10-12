Δάκρυσε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ όταν θυμήθηκε τη μητέρα του Νταιάνα

Κατά τη συνάντηση με γυναίκα που ο σύζυγός της αυτοκτόνησε

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, όταν συναντήθηκε με μία γυναίκα, της οποίας ο σύζυγος αυτοκτόνησε το 2012, μετά τον ξαφνικό θάνατο του μωρού τους. Ευαίσθητος, όπως η μητέρα του, Νταϊάνα, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ανέλαβε πρόσφατα δράση για αποτροπή των αυτοκτονιών, που στοιχίζουν τη ζωή σε 7.000  Βρετανούς κάθε χρόνο.

Θρήνος για τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι - Νεκρή 20χρονη ξαδέρφη τους

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τη Ράιαν από το Κάρντιφ, στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας για την πρόληψη των αυτοκτονιών, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ακούγοντας τη δραματική ιστορία της γυναίκας, η οποία έχασε τον ενός έτους γιο της Τζορτζ το 2012 από άγνωστη ασθένεια και μόλις πέντε ημέρες αργότερα, τον σύζυγό της Πωλ, ο οποίος αυτοκτόνησε.

Η συγκίνηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη συζήτηση με γυναίκα που πέθανε το παιδί της και αυτοκτόνησε ο σύζυγός της

Η συγκίνηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη συζήτηση με γυναίκα που πέθανε το παιδί της και αυτοκτόνησε ο σύζυγός της 

Η Ράιαν μετά τη διπλή τραγωδία ίδρυσε τη φιλανθρωπική οργάνωση 2Wish, που στηρίζει οικογένειες οι οποίες έχουν βιώσει τον ξαφνικό και απροσδόκητο θάνατο ενός παιδιού ή νέου κάτω των 25 ετών.

Νταϊάνα: Στο σφυρί το φόρεμα από την τελευταία φωτογράφισή της

 Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συζήτησε μαζί της για το πένθος και όταν τη ρώτησε τι θα έλεγε στον εκλιπόντα σύζυγό της, εκείνη απάντησε με δάκρυα: «Θα τον ρωτούσα γιατί δεν μου μίλησες; Το αναρωτιέμαι κάθε μέρα». 

Η ερώτηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη χήρα του Πωλ

Η ερώτηση του πρίγκιπα Ουίλιαμ στη χήρα του Πωλ 

Ο πρίγκιπας λύγισε από τη συγκίνηση και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνέλθει, λέγοντας: «Συγγνώμη, είναι δύσκολο να σου κάνω αυτές τις ερωτήσεις». Η Ράιαν του απάντησε με κατανόηση: «Ξέρω, είναι δύσκολο. Έχεις βιώσει κι εσύ την απώλεια».


 

ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ
 |
ΔΑΚΡΥΑ
 |
ΝΤΑΪΑΝΑ
