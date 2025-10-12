Σύνοδος Τραμπ για ειρήνη: Ποιες χώρες πήραν πρόσκληση και γιατί

Η σύνθεση του αυριανού τραπεζίου, στη Σύνοδο Ειρήνης του Ντόναλτν Τραμπ και του Αλ Σίσι, έχει προκαλέσει συζητήσεις. Ποιοι προκλήθηκαν και με ποιο σκεπτικό, εξήγησε η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.

Όπως ανέφερε, δε μιλάμε για μια συνηθισμένη Σύνοδο, μόνο με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, όπως το Κατάρ κι η Τουρκία. Αυτό συμβαίνει συχνά. Όμως γι' αύριο, έχουν πάρει θέση στο τραπέζι: από το Αζερμπαιτζάν και την Αρμενία, μέχρι την Ιαπωνία, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ινδονησία.

Για το αν υπάρχει εξήγηση τόνισε Αύριο πάνε όσοι μπορούν και θέλουν: να αναλάβουν ρόλο στην επόμενη μέρα της Γάζας.

Η Γάζα χρειάζεται ανοικοδόμηση, υποδομές και ανθρωπιστική βοηθεια

Η διπλωματική συντάκτρια του Star επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν πάνε μόνο επειδή είναι δίπλα στη διακεκαυμένη ζώνη. «Είμαστε στρατηγικοί εταίροι και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Αίγυπτο. Μπορούμε να συνδράμουμε σ' ό,τι μας ζητηθεί. Ανθρωπιστικά ή και με υποδομές. Με τα λιμάνια και τα πλοία μας» εξήγησε.





Ο Τραμπ βολιδοσκοπεί τις χώρες που μπορούν να παίξουν ρόλο στη Γάζα

Όσο για τις άλλες χώρες, κάποιες είναι πλούσιες, άλλες έχουν δυνατή φωνή στην ΕΕ -όπως η Γαλλία κι η Γερμανία, άλλες έχουν ισχυρή βιομηχανία. Υπάρχουν, μάλιστα, κράτη που θέλουν να παίξουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας. «Τσεκάρει» ο Τραμπ ποιός μπορεί να βοηθήσει και πώς.