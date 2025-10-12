Σύνοδος Τραμπ για ειρήνη: Ποιες χώρες πήραν πρόσκληση και γιατί

Το μήνυμα της συμμετοχής της Ελλάδας και της Κύπρου

12.10.25 , 20:11
Κοσμος
Η σύνθεση του αυριανού τραπεζίου, στη Σύνοδο Ειρήνης του Ντόναλτν Τραμπ και του Αλ Σίσι, έχει προκαλέσει συζητήσεις. Ποιοι προκλήθηκαν και με ποιο σκεπτικό, εξήγησε η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου.  

«Σόου» για… Νόμπελ ετοιμάζει ο Τραμπ στο Ισραήλ  για τη συμφωνία

Όπως ανέφερε, δε μιλάμε για μια συνηθισμένη Σύνοδο, μόνο με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές,  όπως το Κατάρ κι η Τουρκία. Αυτό συμβαίνει συχνά. Όμως γι' αύριο, έχουν πάρει θέση στο τραπέζι: από το Αζερμπαιτζάν και την Αρμενία, μέχρι την Ιαπωνία, το Ελ Σαλβαδόρ και την Ινδονησία. 

Για το αν υπάρχει εξήγηση τόνισε Αύριο πάνε όσοι μπορούν και θέλουν: να αναλάβουν ρόλο στην επόμενη μέρα της Γάζας

Γάζα: «Ξημερώματα της Δευτέρας η απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων»

Η Γάζα χρειάζεται ανοικοδόμηση, υποδομές και ανθρωπιστική βοηθεια 

Η διπλωματική συντάκτρια του Star επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος, δεν πάνε μόνο επειδή είναι δίπλα στη διακεκαυμένη ζώνη. «Είμαστε στρατηγικοί εταίροι και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Αίγυπτο. Μπορούμε να συνδράμουμε σ' ό,τι μας ζητηθεί. Ανθρωπιστικά ή και με υποδομές. Με τα λιμάνια και τα πλοία μας» εξήγησε. 
 
 

Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

 

Ο Τραμπ βολιδοσκοπεί τις χώρες που μπορούν να παίξουν ρόλο στη Γάζα 

 

Όσο για τις άλλες χώρες, κάποιες είναι πλούσιες, άλλες έχουν δυνατή φωνή στην ΕΕ -όπως η Γαλλία κι η Γερμανία, άλλες έχουν ισχυρή βιομηχανία. Υπάρχουν, μάλιστα, κράτη που θέλουν να παίξουν ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας. «Τσεκάρει» ο Τραμπ ποιός μπορεί να βοηθήσει και πώς. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΓΑΖΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 |
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΡΑΜΠ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΜΟΥΡΗ
