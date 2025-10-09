«Σόου» για… Νόμπελ ετοιμάζει ο Τραμπ στο Ισραήλ  για τη συμφωνία

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται το Σαββατοκύριακο να ταξιδέψει στο Ισραήλ, όπου το κλίμα θα είναι πανηγυρικό. Η Παρασκευή είναι μια μέρα ορόσημο για τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς ανακοινώνεται το Νόμπελ Ειρήνης.

Ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης μετέδωσε τις νεότερες πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπ. Νετανιάχου

Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα και χωρίς να επιβεβαιώνει ακόμα ο Λευκός Οικος, ο Τραμπ σχεδιάζει ταξίδι στο Ισραήλ για να μιλήσει στην «Πλατεία των Ομήρων». Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ την Κυριακή, όπου έχει προσκληθεί από τον Νετανιάχου, να μιλήσει στο ισραηλινό κοινοβούλιο την Κνεσέτ, αλλά και στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Το ταξίδι προγραμματίστηκε μετά από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Το timing δεν είναι τυχαίο, ο Τραμπ επιθυμεί να συναντηθεί και με τους απελευθερωμένους ομήρους, εάν είναι αρκετά καλά στην υγεία τους για κάτι τέτοιο.

«Εμμονή» Τραμπ με το Νόμπελ Ειρήνης

Την ίδια ώρα, το Νόμπελ Ειρήνης φαίνεται να έχει γίνει εμμονή στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μπορεί μεν να έχει χαθεί η προθεσμία για τις υποψηφιότητες των βραβείων του 2024, εκείνος όμως ελπίζει ότι οι Νορβηγοί που απονέμουν τα εν λόγω βραβεία θα κάνουν μια εξαίρεση για τον ίδιο. Άλλωστε, ο Τραμπ έχει μάθει μόνο να κερδίζει, συνεπώς δεν μπορεί να «καταπιεί» το γεγονός ότι το 2009 ο Μπαράκ Ομπάμα μόλις 8 μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας του έγινε αποδέκτης του Νόμπελ Ειρήνης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας στο Ισραήλ, προκειμένου να εγκριθεί η ιστορική συμφωνία για την πρώτη φάση του τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του Star στο Τελ Αβίβ Γιάννης Σωτηρόπουλος, η αντίστροφη μέτρηση των 72 ωρών θα ξεκινήσει μόνον αφού εγκριθεί η συμφωνία στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφάλειας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις βραδινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο θα παρουσιαστεί στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου από τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Το υπουργικό συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον τελικό κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν από τις ισραηλινές φυλακές - κάπου 1.700 κάτοικοι της Γάζας που συνελήφθησαν μετά τη σφαγή της 7 Οκτωβρίου, μαζί με περίπου 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινές φυλακές, σε αντάλλαγμα για τους 20 επιζώντες ομήρους.

Όπως διευκρίνισε όμως ο απεσταλμένος του Star μόνο όταν απελευθερωθούν οι 20 όμηροι θα απελευθερωθούν οι Παλαιστίνιοι για τους οποίους συμφωνήθηκε η απελευθέρωση. Ζήτημα υπάρχει και με την επιστραφή των σορών, καθώς θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στους συγκεκριμένους ομήρους, αλλά και να επιβεβαιωθεί από πυροτεχνουργούς ότι δεν έχουν παγιδευθεί με εκρηκτικά!