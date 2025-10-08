Nτόναλντ Τραμπ: Έτοιμος να πάει στη Μέση Ανατολή στο τέλος της εβδομάδας!

«Πάνε πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις για τη Γάζα»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Τραμπ: Βλέπει πιθανότητα για ειρήνη στην Μέση Ανατολή / Βίντεο από Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι ενδέχεται να μεταβεί στη Μέση Ανατολή προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς μια συμφωνία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται να είναι «πολύ κοντά».

Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα»

«Θα μεταβώ ίσως προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως την Κυριακή. Θα δούμε, όμως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να γίνει αυτό. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν πολύ καλά», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Όπως ξέρετε, η τελευταία μας διαπραγμάτευση αφορά τη Χαμάς και φαίνεται ότι πάει καλά. Θα σας ενημερώνουμε αλλά, εάν όλα πάνε όπως προβλέπεται, θα αναχωρήσουμε πιθανότατα την Κυριακή, ίσως το Σάββατο» είπε, αφού ανέφερε προηγουμένως ότι μίλησε τηλεφωνικά με αξιωματούχους στη Μέση Ανατολή.

«Η "ειρήνη στη Μέση Ανατολή" είναι μια ωραία έκφραση και ελπίζουμε ότι θα γίνει πραγματικότητα, είμαστε πολύ κοντά», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στην Αίγυπτο, στις οποίες συμμετέχουν και Αμερικανοί απεσταλμένοι, είπε ότι «κάνουν πολύ καλή δουλειά».

Μήνυμα Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»

«Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα εκεί, εξαιρετικούς διαπραγματευτές και, δυστυχώς, και η άλλη πλευρά διαθέτει επίσης εξαιρετικούς διαπραγματευτές. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνει στο τέλος», κατέληξε.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι έκανε νωρίτερα λόγο για «πολύ ενθαρρυντικές ενδείξεις», αναφέροντας ότι προσκάλεσε τον Τραμπ, στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, να παραβρεθεί στην υπογραφή της. 

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, (ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ), ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν βρίσκονται στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου οι συζητήσεις ξανάρχισαν απόψε.

