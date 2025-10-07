Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα»

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ, που σήμανε και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας φαίνεται πιο κοντά από ποτέ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του σε αμερικανικό podcast εξέφρασε την πεποίθηση πως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου.

Όπως υποστήριξε, «ο ισραηλινός στρατός συνέτριψε τη Χαμάς, παρόλο που δεν έχει ηττηθεί ακόμα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Όπως είπε αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα «θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», τονίζοντας ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Ακόμα τόνισε ότι το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» και τα μοιράστηκε με τις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι η χώρα του «νίκησε τους εχθρούς της Αμερικής που επιδίωκαν να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές».

Τέλος ο Νετανιάχου σημείωσε ότι οι ιδιωτικές συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν «πολύ φιλικές», αλλά διευκρίνισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα».

Γάζα: Σε καλό κλίμα οι διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων και το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν χθες Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διαβεβαιώνει πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι διατεθειμένο να κάνει συμβιβασμούς.

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές - Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ - ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε εκεί χθες.

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

«Πιστεύω πως η διαπραγμάτευση πάει πολύ καλά και πιστεύω πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα, είμαι αρκετά σίγουρος γι’ αυτό», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, με δεδομένο πως το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο εξολόθρευσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες, εκτιμώντας πως θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έδωσε εντολή να πάνε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, απαιτεί πρόοδο «γρήγορα».

Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τις συνομιλίες, αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Κι αυτό προτού κλείσει μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς με άνευ προηγουμένου αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Επικεφαλής της ομάδας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που πήγε στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, που γλίτωσε από εκείνη την επίθεση - στην οποία, ωστόσο, σκοτώθηκε ο γιος του.

Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος του κινήματος, η αντιπροσωπεία της Χαμάς επρόκειτο να έχει συνομιλίες χθες το πρωί στο Κάιρο με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, πριν από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Επρόκειτο να είναι επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», εξήγησε.

Προχθές Κυριακή, η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να «αρχίσει αμέσως τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Το κίνημα απαιτεί «το Ισραήλ να τερματίσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας» και λέει πως παράλληλα «οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου, προβλέπει:

κατάπαυση του πυρός

απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων

την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας

τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακα.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.