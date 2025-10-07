Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα»

Σε θετική ατμόσφαιρα οι πρώτες συνομιλίες με τη Χαμάς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.10.25 , 15:31 Skoda: Επεκτείνει τον «Μήνα Ηλεκτροκίνησης» με μεγάλα δώρα
07.10.25 , 15:26 Jennifer Lopez - Ben Affleck: Ποζάρουν μαζί έναν χρόνο μετά το διαζύγιο
07.10.25 , 15:18 Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
07.10.25 , 15:17 Άνοιξε η γη στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας
07.10.25 , 15:15 Πέγκυ Τρικαλιώτη: Οι ευχές στον σύντροφο της- Είναι μαζί 15 χρόνια
07.10.25 , 15:00 Μιχάλης Κεφαλογιάννης: Νέα εκπομπή «Ζω Καλά» στον ΣΚΑΙ
07.10.25 , 14:56 Ιφιγένεια Τζόλα: Η ηλικία, το βιογραφικό και η ομοιότητα με την αδελφή της!
07.10.25 , 14:43 Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες
07.10.25 , 14:41 Κωνσταντοπούλου: «Μεγάλη νίκη του Ρούτσι» - Συνέντευξη Τύπου στις 20:00
07.10.25 , 14:39 Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός Τζον Μαρτίνις που κέρδισε Νόμπελ Φυσικής
07.10.25 , 14:31 Καινούργιου σε Τσουρό: Εκτίμησα ότι μιλήσαμε και μου ζήτησες συγγνώμη
07.10.25 , 14:28 Σοφία Μουτίδου: Μίλησε πρώτη φορά για τον σύντροφό της
07.10.25 , 14:23 Dacia Hipster Concept: Το αυτοκίνητο του λαού
07.10.25 , 13:53 Νετανιάχου: «Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα»
07.10.25 , 13:29 Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Χωρισμός στην ελληνική showbiz: Τίτλοι τέλους για αγαπημένο ζευγάρι
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
«Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν» - Ο Τσακίρογλου μιλά για τη Διαβάτη
Συναγερμός στη Μαδρίτη: Κατέρρευσε κτίριο - Εγκλωβισμένοι και τραυματίες
Άση Μπήλιου: Έρχεται μια «δρακουλίστικη» πανσέληνος
Συγκλονίζει η Κατερίνα Πλουμιδάκη: «Στις 40 εγχειρήσεις θα είμαι καλύτερα»
Λάρισα: Πέθανε ο ιερέας, πατέρας της 52χρονης που δολοφόνησε ο γιος της
Πετράκης για Λιονάκη: «Οι μοναχοί όταν παίρνουν όρκο δεν έχουν οικογένεια»
Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ανάμεσα στους 27 συλληφθέντες στο Ισραήλ
Ποιος είναι ο Ελληνοαμερικανός Τζον Μαρτίνις που κέρδισε Νόμπελ Φυσικής
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ, που σήμανε και την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας φαίνεται πιο κοντά από ποτέ. 

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του σε αμερικανικό podcast εξέφρασε την πεποίθηση πως βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου. 

Γάζα: Ξεκίνησαν στην Αίγυπτο οι συνομιλίες Ισραήλ - Χαμάς

Όπως υποστήριξε, «ο ισραηλινός στρατός συνέτριψε τη Χαμάς, παρόλο που δεν έχει ηττηθεί ακόμα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος».

Νετανιάχου Τραμπ

Όπως είπε αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα «θα τελειώσει στη Γάζα με την απελευθέρωση κρατουμένων και το τέλος της κυριαρχίας της Χαμάς», τονίζοντας ότι το Ισραήλ αντιμετώπισε ταυτόχρονα τη Χεζμπολάχ και τη Συρία και «συνέτριψε το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Ακόμα τόνισε ότι το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον πλανήτη» και τα μοιράστηκε με τις ΗΠΑ, θεωρώντας ότι η χώρα του «νίκησε τους εχθρούς της Αμερικής που επιδίωκαν να αναπτύξουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές».

«Γαλλικά» Τραμπ σε Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@α αρνητικός»

Τέλος ο Νετανιάχου σημείωσε ότι οι ιδιωτικές συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν «πολύ φιλικές», αλλά διευκρίνισε ότι αυτό «δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα».

Γάζα: Σε καλό κλίμα οι διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων και το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας άρχισαν χθες Δευτέρα στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διαβεβαιώνει πως το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα είναι διατεθειμένο να κάνει συμβιβασμούς.

Μήνυμα Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»

Η πρώτη σειρά συνομιλιών ανάμεσα στη Χαμάς και τους μεσολαβητές - Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ - ολοκληρώθηκε σε «θετική ατμόσφαιρα», μετέδωσε νωρίς σήμερα το Al Qahera News, τηλεοπτικό δίκτυο που θεωρείται προσκείμενο στην αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, διευκρινίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφθασε εκεί χθες.

Διαδήλωση στο Ισραήλ για απελευθέρωση ομήρων

Οι αντιπρόσωποι της Αιγύπτου και του Κατάρ συνεργάζονται με τα δυο μέρη για να δημιουργηθεί μηχανισμός που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κρατουμένων, είχε αναφέρει το ίδιο μέσο νωρίτερα.

Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Οι συνομιλίες έχουν βάση σχέδιο 20 σημείων που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

«Πιστεύω πως η διαπραγμάτευση πάει πολύ καλά και πιστεύω πως η Χαμάς δέχτηκε πολύ σημαντικά πράγματα», είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για τη Γάζα, είμαι αρκετά σίγουρος γι’ αυτό», πρόσθεσε.

«Αναμένουμε δύσκολες και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, με δεδομένο πως το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο εξολόθρευσης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις συνομιλίες, εκτιμώντας πως θα διαρκέσουν «αρκετές ημέρες».

βομβαρδισμένη Γάζα

Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος έδωσε εντολή να πάνε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, απαιτεί πρόοδο «γρήγορα».

Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τις συνομιλίες, αναμένεται η ισραηλινή αντιπροσωπεία και αυτή της Χαμάς να συμμετάσχουν σε έμμεσες διαπραγματεύσεις στο ίδιο κτίριο, αλλά σε χωριστές αίθουσες, με τους μεσολαβητές να μεταφέρουν τα μηνύματα της μιας πλευράς στην άλλη.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει άμεση απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

Κι αυτό προτού κλείσει μήνας μετά την απόπειρα δολοφονίας των διαπραγματευτών της Χαμάς με άνευ προηγουμένου αεροπορικό βομβαρδισμό του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Η απάντηση της Χαμάς στo σχέδιο Τραμπ - «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων

Επικεφαλής της ομάδας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που πήγε στην Αίγυπτο είναι ο Χαλίλ αλ Χάγια, που γλίτωσε από εκείνη την επίθεση - στην οποία, ωστόσο, σκοτώθηκε ο γιος του.

 Σύμφωνα με ανώτερο στέλεχος του κινήματος, η αντιπροσωπεία της Χαμάς επρόκειτο να έχει συνομιλίες χθες το πρωί στο Κάιρο με αξιωματούχους της Αιγύπτου και του Κατάρ, πριν από την επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων στο Σαρμ ελ Σέιχ.

Γάζα 1

Επρόκειτο να είναι επικεντρωμένες στους «μηχανισμούς κατάπαυσης του πυρός, αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής και ανταλλαγής αιχμαλώτων», εξήγησε.

Τι προβλέπει η πρόταση εκεχειρίας - Η ανακοίνωση της ΕΕ για τη Γάζα

Προχθές Κυριακή, η Χαμάς εξέφρασε τη βούλησή της να «αρχίσει αμέσως τη διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων».

Γάζα 2

Το κίνημα απαιτεί «το Ισραήλ να τερματίσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας» και λέει πως παράλληλα «οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

Νετανιάχου: Ηγέτες που με καταδικάζουν δημόσια, με ευχαριστούν ιδιωτικά!

Το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, που ανακοινώθηκε την 29η Σεπτεμβρίου, προβλέπει:

  • κατάπαυση του πυρός
  • απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων
  • την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας
  • τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακα.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΕΙΡΗΝΗ
 |
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top