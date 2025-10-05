«Γαλλικά» Τραμπ σε Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ@@α αρνητικός»

Ένα τεταμένο τηλεφώνημα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε το πρακτορείο Axios, φέρνοντας στο φως την ένταση που επικρατεί ακόμη και ανάμεσα στους δύο στενούς συμμάχους.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα, θεωρώντας την εξέλιξη «θετικό βήμα». Όμως ο Νετανιάχου είχε διαφορετική άποψη:

«Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να “γιορτάσουμε” και πως δεν σημαίνει τίποτα», αποκάλυψε η πηγή.

