Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Οι διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς αναμένονται να γίνουν προσεχώς στο Κάιρο, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιβεβαιώνει τις συνομιλίες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ζήτησε από τους διαπραγματευτές της χώρας του να μεταβούν στο Κάιρο για συνομιλίες με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες», είπε, ωστόσο δε διευκρίνισε το πότε θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες.

Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι ελπίζει πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους εντός των επόμενων ημερών.

«Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (...) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Η εβραϊκή γιορτή Σουκότ (Σκηνοπηγία) ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου και διαρκεί επτά ημέρες, μέχρι τις 13 του μηνός.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (...) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε.

Αντιπροσωπείες της Χαμάς και του Ισραήλ θα ξεκινήσουν έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν αύριο Κυριακή έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, όπως μετέδωσε σήμερα το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθ’ οδόν ώστε αύριο και την Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.