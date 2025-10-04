Γάζα: To Ισραήλ «πάγωσε» τις επιχειρήσεις μετά το μήνυμα Τραμπ

Η Χαμάς δήλωσε χθες Παρασκευή βράδυ έτοιμη για άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του διετούς πολέμου εκεί, απαντώντας έτσι στο σχέδιο που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιδρώντας στην απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς», με την ισραηλινή κυβέρνηση να αναφέρει ότι είναι έτοιμη για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου με «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Μετά τις εξελίξεις, η ισραηλινή πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή στον στρατό να παγώσει την εκστρατεία για κατάκτηση της πόλης της Γάζας και να μειώσει στο ελάχιστο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, ανέφεραν δημοσιεύματα ισραηλινών και αμερικανικών ΜΜΕ.

Yποστηρικτές των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς διαδηδώνουν για το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, στις 29/9/25- AP Photo/Ariel Schalit

Ειδικότερα, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα Σαββάτου, το ισραηλινό ραδιοφωνικό δίκτυο Army Radio μετέδωσε ότι η εντολή προς τον στρατό μιλά για μείωση των επιχειρήσεων στο «ελάχιστο», με τα στρατεύματα στο πεδίο να εκτελούν αυστηρά αμυντικούς ελιγμούς. Η εντολή αυτή εκδόθηκε μετά από συνομιλίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αξιωματούχων, τόνισε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

Το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για το σχέδιο Τραμπ αναμένεται να διεξαχθούν σύντομα.

Νετανιάχου: «Είμαστε έτοιμοι για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ»

Λίγο μετά τις 03:00 σήμερα Σάββατο, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως το Ισραήλ είναι έτοιμο για την «άμεση εφαρμογή» του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ, το οποίο προβλέπει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο για την άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου του Τραμπ με την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Τραμπ - Νετανιάχου σε συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο συμφώνησαν στο τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, στις 29/9/25- AP Photo/Alex Brandon

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για να τερματίσουμε τον πόλεμο σύμφωνα με τις αρχές που έχει θέσει το Ισραήλ, οι οποίες αντιστοιχούν στο όραμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου», συνεχίζει η ανακοίνωση στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κάλεσμα Τραμπ προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι οι όμηροι μπορούν να απελευθερωθούν με ασφάλεια και γρήγορα.

Τραμπ: «Σταματήστε αμέσως τους βομβαρδισμούς»

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα Παρασκευής προς Σάββατο, είχε προηγηθεί ανάρτηση του Αμερικανού πρόεδρου στην πλατφόρμα Truth Social, μέσω της οποίας καλούσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας» λέγοντας ότι η «Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη» μετά την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τους ομήρους γρήγορα και με ασφάλεια», τόνισε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας. Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

Η Χαμάς χαρακτήρισε «ενθαρρυντικές» τις δηλώσεις Τραμπ που κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς στη Γάζα. Το παλαιστινιακό κίνημα δήλωσε έτοιμο να διαπραγματευτεί άμεσα για την απελευθέρωση των ομήρων, τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, αλλά δεν αναφέρθηκε στο βασικό ζήτημα του δικού της αφοπλισμού.