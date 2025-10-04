Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη

Το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς για να απελευθερωθούν οι όμηροι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.25 , 00:34 Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη
04.10.25 , 00:21 Αυτός είναι ο πιστολέρο της Ομόνοιας - Βίντεο ντοκουμέντο
04.10.25 , 00:00 GNTM: Ο Παναγιώτης απήγγειλε ποίημα στους κριτές!
03.10.25 , 23:58 Η απάντηση της Χαμάς στo σχέδιο Τραμπ - «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων
03.10.25 , 23:55 GNTM: Ενθουσιάστηκε ο Άγγελος Μπράτης με τα πόδια του μοντέλου!
03.10.25 , 23:48 Υρώ Μανέ: Με τον σύζυγό της και την κόρη της στις «Νύχτες Πρεμιέρας»
03.10.25 , 23:40 GNTM: Η audition της Ραφαηλίας - Έκανε πόζες με τον Έντι & την Ηλιάνα!
03.10.25 , 23:27 Σάκης Ρουβάς: Μαθαίνει Brazilian jiu-jitsu - Η ανάρτηση στο Instagram
03.10.25 , 23:25 GNTM: Έμειναν άφωνοι οι κριτές με το σώμα του Δημήτρη!
03.10.25 , 23:02 Πέθανε ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Γρηγόρης Καψάλης σε ηλικία 96 ετών
03.10.25 , 23:00 GNTM: Το «μαγκάκι» που ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
03.10.25 , 22:45 GNTM: O Ακύλλας χόρεψε bachata με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου!
03.10.25 , 22:35 GNTM: Η audition της Αθανασίας - Η μύτη που λάτρεψε η Ζενεβιέβ!
03.10.25 , 22:25 GNTM: Πέρασε στην επόμενη φάση ο Έλληνας "Bad Bunny";
03.10.25 , 22:20 GNTM: Δεν Της Άρεσε Η Απόφαση Των Κριτών!
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος η συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ - Η ανακοίνωση
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
«Ναι» από Χαμάς στην απελευθέρωση των ομήρων / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του δημόσια αντίδραση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, μετά την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο σχέδιο που πρότεινε ο ίδιος για ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

Η απάντηση της Χαμάς στo σχέδιο Τραμπ - «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, και δήλωσε έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας.

Στην ανακοίνωσή της, αναφέρει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών. Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι θα πράξει για τον αφοπλισμό της.

Η Αίγυπτος ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» θα βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ     

Το Κάιρο ανακοίνωσε ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top