Ντόναλντ Τραμπ: Η Χαμάς είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη

«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ΕΙΡΗΝΗ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του δημόσια αντίδραση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, μετά την απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης στο σχέδιο που πρότεινε ο ίδιος για ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και γρήγορα! Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό. Βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις για τις λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη Γάζα, πρόκειται για την πολυπόθητη ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, και δήλωσε έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας.

Στην ανακοίνωσή της, αναφέρει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών. Ωστόσο, δεν είναι σαφές τι θα πράξει για τον αφοπλισμό της.

Η Αίγυπτος ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» θα βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ

Το Κάιρο ανακοίνωσε ότι ελπίζει ότι η «θετική εξέλιξη» μετά την αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα οδηγήσει όλα τα μέρη στην εφαρμογή του σχεδίου αυτού του προέδρου των ΗΠΑ.

Στην ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τις αραβικές χώρες, τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές χώρες για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

