Η απάντηση της Χαμάς στo σχέδιο Τραμπ - «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων

Συμφωνεί να παραδώσει την εξουσία στη Γάζα σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Πρώτη Δημοσίευση: 03.10.25, 23:08
Την απάντησή της στην πρόταση Τραμπ παρέδωσε η Χαμάς – «Ναι» στην απελευθέρωση των ομήρων / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατά, ζωντανούς και νεκρούς, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τραμπ: Διορία έως την Κυριακή στη Χαμάς αλλιώς…κόλαση!

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι είναι έτοιμη να εμπλακεί αμέσως σε διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να συζητήσει τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος.

Η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση Τραμπ

«Ναι» από Χαμάς στην απελευθέρωση των ομήρων / ΑP

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει επίσης ότι συμφωνεί να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια ομάδα ανεξάρτητων Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, ενώ τονίζει ότι «εκτιμά» τις προσπάθειες του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, καθώς και του προέδρου των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει διορία στη Χαμάς έως την Κυριακή προκειμένου να λάβει απάντηση επί του σχεδίου του για τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου στη Χαμάς έληγε την Κυριακή στις 18:00 ώρα Ουάσινγκτον (01.00 τη Δευτέρα ώρα Ελλάδας) με τον Αμερικανό πρόεδρο να προειδοποιεί πως άν δεν υπήρχε συμφωνία μέχρι τότε, θα ξεσπούσε «κόλαση κατά της Χαμάς».

Χαμάς: Aπορρίπτει τον αφοπλισμό της «μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή»  

Σημειώνεται, ωστόσο, πως ενώ η Χαμάς ανακοίνωσε ότι συμφωνεί με ορισμένες από τις θέσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπως η απελευθέρωση των ομήρων και η παράδοση της διοίκησης του θύλακα, ζητά διαπραγματεύσεις για άλλους όρους.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε απόψε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί μέχρι να τερματιστεί η ισραηλινή «κατοχή», προσθέτοντας ότι τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός συνολικού εθνικού παλαιστινιακού πλαισίου, του οποίου μέρος θα αποτελεί και η ίδια.

Ο Μαρζούκ είπε ότι η Χαμάς θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ίδια και τα όπλα της. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΓΑΖΑ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
