Τραμπ: Διορία έως την Κυριακή στη Χαμάς αλλιώς…κόλαση!

Για να υπογράψει την ειρηνευτική συμμαχία για τη Γάζα

03.10.25 , 18:22 Τραμπ: Διορία έως την Κυριακή στη Χαμάς αλλιώς…κόλαση!
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία στη Χαμάς έως τις 6 το απόγευμα της Κυριακής ώρα Ουάσιγκτον, (01.00 τη Δευτέρα ώρα Ελλάδας), προκειμένου να συνάψει μια συμφωνία με επίκεντρο το σχέδιό του για το μέλλον της Γάζας, χαρακτηρίζοντάς το ως τελευταία ευκαιρία για την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση.

Νετανιάχου - Τραμπ συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου στη Γάζα

«Μια συμφωνία πρέπει να επιτευχθεί με τη Χαμάς έως το απόγευμα της Κυριακής, στις ΕΞΙ ώρα Ουάσιγκτον», έγραψε σήμερα ο Τραμπ στο Truth Social. «Κάθε χώρα την έχει υπογράψει! Εάν αυτή η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για συμφωνία δεν επιτευχθεί, η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν την έχει ποτέ δει, θα ξεσπάσει εναντίον της Χαμάς», πρόσθεσε λίγο αφότου η Χαμάς ζήτησε περισσότερο χρόνο για να τη μελετήσει.

Τι προβλέπει η πρόταση εκεχειρίας - Η ανακοίνωση της ΕΕ για τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη πως θα δώσει προθεσμία στη Χαμάς τρεις ή τέσσερις ημέρες προκειμένου να αποδεχθεί το έγγραφο των 20 σημείων, με το οποίο καλείται η οργάνωση να αφοπλιστεί, ένα αίτημα που είχε προηγουμένως απορρίψει η Χαμάς. Την Τετάρτη μια πηγή προσκείμενη στην οργάνωση ανέφερε πως η Χαμάς εξετάζει την πρόταση.

Βίντεο από την έφοδο του IDF στη Γάζα - 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει

Το σχέδιο προβλέπει μια άμεση εκεχειρία, μια ανταλλαγή όλων των ομήρων που κρατάει η Χαμάς έναντι Παλαιστινίων κρατουμένων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ, μια σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών από τη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη συγκρότηση μιας μεταβατικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία ενός διεθνούς σώματος.
 

