Τι προβλέπει η πρόταση εκεχειρίας - Η ανακοίνωση της ΕΕ για τη Γάζα

Ανακοίνωση για τη Γάζα εξέδωσε αργά το βράδυ η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας και, μάλιστα, εκ μέρους της ΕΕ. Λίγες ώρες μετά την επίθεση του ισραηλινού ναυτικού στα καράβια του Gaza Sumud Flotilla, η Ύπατη Εκπρόσωπος δε σχολίασε καθόλου την παράνομη επιχείρηση και την κράτηση Ευρωπαίων πολιτών.

Η ανακοίνωση αφορά στην υποστήριξη του σχεδίου Τραμπ για την πολύπαθη Γάζα, ζητώντας από όποιον μπορέσει να επηρεάσει την Χαμάς, να το κάνει ώστε «να λήξει το αδιέξοδο».

Πάντως, επιμένει στη λύση των δύο κρατών και την στήριξη της στην Παλαιστινιακή αρχή.

"Η ΕΕ, χάρη στη συνεπή δέσμευσή της προς τον παλαιστινιακό λαό και την υποστήριξή της στην περιφερειακή ολοκλήρωση και σε μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενόψει και της επιστροφής της στη Γάζα, είναι έτοιμη να προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή σε αυτό το σχέδιο μέσω της ποικιλίας των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους περιφερειακούς εταίρους για να εργαστούμε από κοινού στα επόμενα βήματα", λέει η Κάγια Κάλας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η ΕΕ χαιρετίζει τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος προσφέρει μια διέξοδο από αυτή την καταστροφική σύγκρουση, διασφαλίζοντας άμεση κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων, και εγγυώμενη την παροχή πλήρους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, με κεντρικό ρόλο για τον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του - όλα αυτά στοιχεία που αποτελούν εδώ και καιρό βασικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Η ΕΕ υποστηρίζει τις αρχές που σκιαγράφησε ο Πρόεδρος Τραμπ για μια αποστρατιωτικοποιημένη Χαμάς χωρίς ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση, την άρση οποιασδήποτε απειλής για το Ισραήλ και τον λαό του, ότι η Γάζα δεν θα κατέχεται και ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα εκτοπίζονται. Ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, είναι απαραίτητος.

Οι μεταβατικές ρυθμίσεις θα πρέπει να ανοίξουν το δρόμο για διαρκή και βιώσιμη ειρήνη μέσω μιας αξιόπιστης οδού προς έναν πολιτικό ορίζοντα για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και τη λύση των δύο κρατών, βάσει των αρχών που έχουν υιοθετηθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ.

Σημειώνουμε τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Επίλυση του Ζητήματος της Παλαιστίνης και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΕΕ, χάρη στη συνεπή δέσμευσή της προς τον παλαιστινιακό λαό και την υποστήριξή της στην περιφερειακή ολοκλήρωση και σε μια μεταρρυθμισμένη Παλαιστινιακή Αρχή, ενόψει και της επιστροφής της στη Γάζα, είναι έτοιμη να προσφέρει μια πολύτιμη συμβολή σε αυτό το σχέδιο μέσω της ποικιλίας των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους περιφερειακούς εταίρους για να εργαστούμε από κοινού στα επόμενα βήματα.

Η ΕΕ χαιρετίζει την απόφαση του Ισραήλ να υποστηρίξει το σχέδιο. Καλούμε τη Χαμάς να ακολουθήσει το σχέδιο, να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους και να καταθέσει τα όπλα της.

Η ΕΕ καλεί όσους έχουν επιρροή να μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα στη Χαμάς. Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Καλούμε όλα τα μέρη να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία και να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να τερματίσουν αμέσως την τραγωδία στη Γάζα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία οικοδόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος για τους Ισραηλινούς, τους Παλαιστίνιους και ολόκληρη την περιοχή.

Φθίνει η υποστήριξη προς τη Χαμάς μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CBC, η άποψη ότι η Χαμάς πρέπει να εξαλειφθεί για το καλό των κατοίκων της Γάζας κερδίζει έδαφος ανάμεσα σε πολιτικούς και ακτιβιστές που έχουν απευθείας επαφή με τον θύλακα, με ορισμένους να καλούν ακόμη και σε διεθνή παρέμβαση για την «απομάκρυνσή» της.

Ο Νάμπιλ Αλ-Χίσι, κάτοικος της Παλαιστίνης, δηλώνει ότι θα προτιμούσε οποιαδήποτε άλλη διοίκηση στη Γάζα, αντί της Χαμάς, και απευθύνει έκκληση προς τις κυβερνήσεις του κόσμου να «σβήσουν αυτό το κίνημα». «Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν, είναι ένα διεφθαρμένο κίνημα», επισημαίνει, προσθέτοντας ότι η ύπαρξη παλαιστινιακού κράτους προϋποθέτει, κατά την άποψή του, την εκρίζωση της Χαμάς από τον θύλακα.

«Αυτό είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, όχι ισλαμική», δηλώνει ένας άλλος κάτοικος, ο Αλ-Χίσι, διαχωρίζοντας το χαρακτήρα της οργάνωσης από τη θρησκεία.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο συμπατριώτης τους Γκαμάλ Αλ-Μπαράι, ο οποίος χαρακτηρίζει τη Χαμάς «τελειωμένη» ως κίνημα. «Η Χαμάς δεν είναι ο παλαιστινιακός λαός», τονίζει. «Ο αγώνας μας δεν είναι ο αγώνας της Χαμάς».

Ο Αλ-Μπαράι κατηγορεί «το μηχανισμό» της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ και υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της Γάζας πληρώνουν, εδώ και δύο χρόνια, το τίμημα για τις ενέργειες εκείνης της ημέρας.

Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν το εσωτερικό ρήγμα στα παλαιστινιακά πράγματα και την αυξανόμενη κριτική προς τη Χαμάς — ένα θέμα που αναμένεται να παραμείνει κεντρικό στη συζήτηση για το μέλλον της Γάζας και την προοπτική παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης.

Χαμάς: «Σύντομα η απάντηση» στο σχέδιο Τραμπ

Στέλεχος της Χαμάς ανακοίνωσε ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα απαντήσει «σύντομα» στην πρόταση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα.

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, δήλωσε στο Al Jazeera Arabic την Πέμπτη ότι η οργάνωση εξετάζει το σχέδιο του Τραμπ με στόχο να σταματήσει ο πόλεμος και θα ανακοινώσει σύντομα τη θέση της. «Η Χαμάς, ως εκπρόσωπος της παλαιστινιακής αντίστασης, έχει το δικαίωμα να εκφράσει τις απόψεις της με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού», σημείωσε.

Το Time Of Israel, από την άλλη, αναφέρει ότι η Χαμάς θα απαντήσει θετικά στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, υποβάλλοντας παράλληλα μια σειρά τροπολογιών. Oι τροπολογίες της Χαμάς θα στοχεύουν στην άμβλυνση ορισμένων όρων της πρότασης που είχε προσθέσει ο Νετανιάχου την τελευταία στιγμή σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και τον αφοπλισμό της Χαμάς.