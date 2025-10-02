Στόλος αλληλεγγύης προς τη Γάζα: Απεργία πείνας ξεκινούν Έλληνες ακτιβιστές

Aπεργία πείνας ξεκινούν μέλη της ελληνικής αποστολής των αλληλέγγυων προς τη Γάζα.

Το Ισραήλ αναχαίτισε το ελληνικό πλοίο Οξυγόνο του Global Sumud Flotilla

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Κατερίνας Τσαμούρη στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, 11 Έλληνες θα ξεκινήσουν συμβολικά απεργία πείνας μέχρι τον επαναπατρισμό τους. Μέχρι στιγμής όλοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. 

Όπως δήλωσαν στη δημοσιογράφο του Star ορισμένοι από αυτούς λίγο πριν το «ρεσάλτο», οι Ισραηλινοί στρατιώτες προκάλεσαν κυματισμούς με τα σκάφη, «επιστράτευσαν» κανόνια νερού, έκοψαν τις επικοινωνίες. Λίγο πριν τους συλλάβουν, οι συμπατριώτες μας πέταξαν τα κινητά τους στη θάλασσα.

Στόλος αλληλεγγύης προς τη Γάζα: Απεργία πείνας ξεκινούν Έλληνες ακτιβιστές

Στη συνέχεια, θα οδηγηθούν στο λιμάνι Ασντότ, όπου θα γίνει η καταγραφή και μετά θα απελαθούν. Εκεί θα μεταβεί και η Ελληνίδα πρέσβης.

Πληροφορίες από το ΥΠΕΞ ανέφεραν ότι δε θα επιστρέψουν σήμερα, λόγω ης θρησκευτικής γιορτής του Γιομ Κιπούρ και η επιστροφή θα ξεκινήσει από Σαββατοκύριακο πιθανώς τμηματικά.

Πριν και μετά το ρεσάλτο, η Αθήνα έκανε διαβήματα. Από το ΥΠΕΞ λένε ότι δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βία εις βάρος τους.

Η αντίδραση της Κομισιόν για το Gaza Sumud Flotilla

Για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και προστασία των επιβαινόντων στο Gaza Sumud Flotilla, που όμως είναι αρμοδιότητα των κρατών-μελών μίλησε σήμερα η Κομισιόν. Η θέση ωστόσο είναι σαφέστατα πιο υπερασπιστική στην αποστολη σε σχέση με την αρχική τοποθέτηση της Κομισιόν.

«Πρέπει να γίνεται σεβαστό το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο καθώς και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το δίκαιο της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα. Έχουμε ήδη δηλώσει ότι καταδικάζουμε οποιεσδήποτε επιθέσεις εναντίον του στολίσκου, οποιεσδήποτε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οποιεσδήποτε κατασχέσεις, και υποστηρίζουμε τον λαό με την έννοια ότι ουσιαστικά έχει τον ίδιο στόχο με εμάς: θέλουμε να παραδώσουμε το συντομότερο δυνατό αρκετή βοήθεια στη Γάζα για να σταματήσουν τα βάσανα των ανθρώπων εκεί», είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν.

«Η προστασία των συμμετεχόντων στην ομάδα της Flotilla εξαρτάται από τις εθνικές αρχές. Επομένως, πρόκειται για προξενική προστασία των πολιτών. Βλέπουμε ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι σε επαφή με το Ισραήλ και έχουν ήδη κάνει εκκλήσεις προς το Ισραήλ να προστατεύσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πλοίο. Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για βοήθεια και δεν έχουμε έρθει σε επαφή με τους συμμετέχοντες στον στολίσκο, και επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει στρατιωτικά μέσα ή περιουσιακά στοιχεία για να στείλει σκάφη στη Μεσόγειο και να προστατεύσει τον στολίσκο και να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους με πρακτικό τρόπο», συμπλήρωσε.

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

