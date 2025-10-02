Το Ισραήλ αναχαίτισε το ελληνικό πλοίο «Οξυγόνο» του Global Sumud Flotilla

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν τη νηοπομπή του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, αφότου τα σκάφη της αποστολής αψήφησαν τις εντολές να ανακρούσουν πρύμναν.

«Το Ισραήλ έχει ήδη σταματήσει πολλά σκάφη του στολίσκου, χωρίς να προκληθούν ζημιές και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το βράδυ της Τετάρτης.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», συμπλήρωσε, κοινοποιώντας ένα σύντομο βίντεο που έδειχνε την Σουηδέζα ακτιβίστρια να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα περιστοιχισμένη από ένοπλους άνδρες.

Οι διοργανωτές της αποστολής GSF κατήγγειλαν ότι είχε χαθεί κάθε επικοινωνία με πολλά σκάφη, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στα «χέρια» των δυνάμεων του Ισραήλ είναι και τα ελληνικά σκάφη «Βαγγέλης Πισσίας», «Ahed Tamimi» και «Παύλος Φύσσας».

«Στις 04.20 ώρα Ελλάδας χάσαμε επαφή με το πλοίο "Βαγγέλης Πισσίας" της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Το πλοίο έχει κατασχεθεί και το πλήρωμα έχει απαχθεί από τον ισραηλινό στρατό. Απαιτούμε η ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος. Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στη γενοκτονία και τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας», αναφέρεται σε ανάρτηση στη σελίδα March to Gaza Grecce.

Στο «Βαγγέλης Πισσίας» επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, 4 από αυτούς Έλληνες: Βίκας Χαράλαμπος, Μεϊντάνη Μαρίνα, Λούβρος Παντελής, Κασίτας Γρηγόρης.

«Πρόκειται για παράνομη επίθεση εναντίον άοπλων εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις», κατήγγειλε η GSF που κάλεσε «κυβερνήσεις, ηγέτες κρατών και διεθνείς θεσμούς να απαιτήσουν την ασφάλεια και την απελευθέρωση όλων των επιβαινόντων».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο «Ahed Tamimi» αναχαιτίστηκε στις 05:00 το πρωί.

Σε αυτό επέβαιναν 9 άτομα, ανάμεσά τους 6 Έλληνες: Λιαπουράκης Νικόλαος, Καββαδία Εβγενία, Δελατόλας Αλέξανδρος, Μανουδάκης Βασίλειος, Αραβίδης Νικόλαος και Κοσμίδη Μαρία.

Όσον αφορά στο «Παύλος Φύσσας», η επικοινωνία χάθηκε γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα.

Σε αυτό επέβαιναν 9 άτομα όλα ελληνικής καταγωγής: Σαββαντόγλου Αγγελική, Λαγονικού Άννα, Λαφτσής Σκρέτας Παρίσης, Βλαχόπουλος Κυριάκος – Γιώργος, Λαμπρίδης Κωνσταντίνος, Βρεττού Ιωάννα, Φουρίκος Κωνσταντίνος, Πολίτης Παναγιώτης.

Ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή αφηγήθηκαν ότι περικυκλώθηκαν από ισραηλινά πολεμικά πλοία, καθώς πλησίαζαν στη Λωρίδα της Γάζας, σε θαλάσσια περιοχή όπου το Ισραήλ είχε αναχαιτίσει άλλα σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια το καλοκαίρι.

«Η αναχαίτιση της νηοπομπής από ισραηλινές δυνάμεις είναι έγκλημα πειρατείας και θαλάσσιας τρομοκρατίας εναντίον αμάχων», κατήγγειλε η παλαιστινιακή Χαμάς, μετά την έναρξη της επιχείρησης του Ισραήλ εναντίον της αποστολής Global Sumud Flotilla.

Global Sumud Flotilla : Στα χέρια Ισραηλινών οι Έλληνες πολίτες

Σύμφωνα με το March to Gaza Greece «το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, «το κράτος του Ισραήλ έχει συλλάβει και κρατά παράνομα Έλληνες πολίτες σε διεθνή ναυτικά ύδατα. Τελευταία ενημέρωση ανέφερε πως τα μέλη του στόλου μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος, παρά τη θέλησή τους».

Watch | Israeli occupation forces terrorizing the Greek “Oxygono” vessel of the Global Sumud Flotilla with water cannons pic.twitter.com/iBU6vDMOlV — Quds News Network (@QudsNen) October 2, 2025

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί επιθέσεις με κανόνια νερού εναντίον του στόλου.

«Το σκάφος “Florida” εμβολίστηκε σκόπιμα… Τα σκάφη “Yulara”, “Meteque” και άλλα έγιναν στόχοι κανονιών νερού», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Η ισραηλινή επιχείρηση ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης, λιγότερο από μία ώρα μετά την προειδοποίηση ότι ο στολίκος ανθρωπιστικής βοήθειας θα αναχαιτιστεί εάν πλησιάσει τα όρια του ναυτικού αποκλεισμού.

Global Sumud Flotilla: «Γάζα ερχόμαστε»

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία επιβαίνει σε ένα από τα πλοία αναφέρθηκε στην κατάσταση κι έγραψε σε ανάρτησή της ότι «έχουμε τα σκάφη του ισραηλινού πολεμικού Ναυτικού που κάνουν επικίνδυνες μανούβρες, χωρίς φώτα. Κοντέψαν να διεμβολίσουν σκάφη δικά μας, μας πετάνε νερό, εμείς συνεχίζουμε και επανέρχονται».

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τάκης Πολίτης, από την πλευρά του έγραψε ότι τα ελληνικά σκάφη συνεχίζουν.

«Τα τέσσερα ελληνικά σκάφη, 7 ώρες μετά την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στο Global Sumud Flotilla, συνεχίζουμε την πορεία μας για την Γάζα, απέχουμε 44 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα της Γάζας, 3.38πμ Πέμπτη 2 Οκτώβρη».

Η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, η οποία επέβαινε σε σκάφος της νηοπομπής Global Sumud Flotilla, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι συνέλαβε «παράνομα» και «αυθαίρετα» εκατοντάδες μέλη της αποστολής.

Η ευρωβουλευτής είχε αρχίσει να ενημερώνει σχετικά με την επιχείρηση αναχαίτισης της νηοπομπής μέσω Instagram, αφού είδε Ισραηλινούς να επιβιβάζονται σε σκάφος της αποστολής, προτού πετάξει το κινητό τηλέφωνό της στη θάλασσα όταν ξεκίνησε το ρεσάλτο στο σκάφος στο οποίο επέβαινε.

Η νηοπομπή είχε ξεκινήσει από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου με στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Συμμετείχαν σε αυτήν περίπου 45 σκάφη, με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες του κόσμου.

Ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα και πρώην μέλος του νοτιοαφρικανικού κοινοβουλίου, ο Μάντλα Μαντέλα, η σουηδέζα ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η παλαιστινιακής καταγωγής Γαλλίδα ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης συμμετείχαν σε αυτήν τη δράση με δεδηλωμένο στόχο «να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της Γάζας» και να παρασχεθεί «ανθρωπιστική βοήθεια σε έναν πολιορκημένο πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό και γενοκτονία».

Οι διοργανωτές είχαν διαμηνύσει ότι θα συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γάζα, αψηφώντας τις αξιώσεις του Ισραήλ, το οποίο κατήγγειλαν για «τακτικές εκφοβισμού».

Global Sumud Flotilla: Συνεχείς και διαρκείς οι παρενοχλήσεις από το Ισραήλ καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού

Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει πολεμικά πλοία να συνοδεύσουν τον στολίσκο ύστερα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη νύχτα της 23ης προς 24η Σεπτεμβρίου, τις οποίες κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόμοιες με δύο επιθέσεις που η GSF αποδίδει στο Ισραήλ όταν τα σκάφη της αποστολής ήταν αγκυροβολημένα ανοικτά της Τύνιδας στις 9 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, τα πολεμικά πλοία δεν ακολούθησαν τη νηοπομπή της GSF στη «ζώνη αποκλεισμού» που έχει ορίσει το Ισραήλ, ενώ Ρώμη και Μαδρίτη κάλεσαν τη νηοπομπή να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο απέλασε τη διπλωματική αντιπροσωπεία του Ισραήλ, μετά την αναχαίτιση της νηοπομπής του Global Sumud Flotilla από ισραηλινές δυνάμεις.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ για «τρομοκρατική ενέργεια».

Στη Γαλλία, ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων στην αποστολή.

Στην Ιταλία, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Ρώμης και της Νάπολης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αναχαίτιση, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα των συνδικάτων για γενική απεργία αύριο Παρασκευή.