To Iσραήλ σκότωσε πέντε δημοσιογράφους του Al Jazeera στη Γάζα

Πέντε μέλη του του δημοσιογραφικού συνεργείου του Αλ Τζαζίρα σκοτώθηκαν το βράδυ ύστερα από στοχευμένο χτύπημα του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας. «Ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Ανάς αλ Σαρίφ σκοτώθηκε μαζί με τέσσερις συναδέλφους σε στοχευμένο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σκηνής», ανακοίνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι ήταν προμελετημένη πράξη και όχι δυστύχημα, ισχυριζόμενες ότι ο Αλ Σαρίφ ήταν «τρομοκράτης» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο». Σύμφωνα με ανακοίνωση που ανέβηκε στο Telegram, «ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών».