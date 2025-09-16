Σαλπάρουν τα πλοία της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

Συνολικά 26 Έλληνες αναχωρούν με ιστιοφόρο για ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι αλληλεγγύης με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας. Στόχος τους, να σπάσουν το αποκλεισμό και να περάσουν συμβολική ποσότητα τροφίμων και φαρμάκων στους πεινασμένους αμάχους. 47 χώρες θα στείλουν πλοία.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, έχει ήδη αποπλεύσει το πρώτο ελληνικό ιστιοφόρο με το όνομα «Οξυγόνο».

Παράλληλα, ξεκίνησε και άλλο ένα με το όνομα «Ηλέκτρα». Αυτή τη στιγμή βρίσκονται νότια της Σύρου, στον Φοίνικα. Μόλις ο καιρός είναι ευνοϊκός θα σαλπάρουν.

Έξι είναι τα πλοία που θα φύγουν από την Ελλάδα με 26 Έλληνες αλλά και 20 άτομα από το εξωτερικό. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγο καιρό είχαν προσπαθήσει να φτάσουν με τα πόδια στη Ράφα, μέσω Αιγύπτου.

Τώρα θα επιχειρήσουν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ο στόχος τους είναι σε 7-8 μέρες να φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσουν μια συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό λαό, η οποίο περιλαμβάνει κυρίως βρεφικό γάλα.

Πρόκειται για μια παγκόσμια προσπάθεια, όπου συμμετέχουν 47 χώρες.

Τα ελληνικά ιστιοφόρα θα «συναντηθούν» μεσοπέλαγα -κοντά στην Κρήτη- με τα πλοία από Ιταλία, Ισπανία Τυνησία και θα συνεχίσουν μαζί.