Γάζα: Συνεχίζει το ταξίδι του ο στόλος αλληλεγγύης παρά τις επιθέσεις

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

26 Έλληνες συνεχίζουν ακάθεκτοι το πιο επικίνδυνο ταξίδι της ζωής τους. Πλέουν προς τη Λωρίδα της Γάζας με ιστιοφόρα, με στόχο να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους. Το χθεσινό βράδυ, όμως, ήταν δύσκολο. Οι διεθνείς αποστολές δέχθηκαν επίθεση από Ισραηλινά drones. 

Βίντεο από την έφοδο του IDF στη Γάζα - 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν φύγει

Στο βίντεο που εξασφάλισε η  διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη που συγκέντρωσε και τις αποκλειστικές πληροφορίες φαίνονται πλάνα από τη στιγμή των επιθέσεων σε 8 πλοία των διεθνών αποστολών με drones και χημικά. 

Ο ΟΗΕ κήρυξε και επίσημα λιμό στη Γάζα - O πρώτος στη Μέση Ανατολή

Είχαν επίσης παρεμβολές στις επικοινωνίες στα 30 ναυτικά μίλια νοτιο-δυτικά της Γαύδου. Δηλαδή σε διεθνή ύδατα και εντός ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης. Πηγές του λιμενικού ανέφεραν στο Star ότι δέχθηκαν κλήση και στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex. Δεν εντοπίστηκε ζημιά, ούτε τραυματισμός. 

Σαλπάρουν τα πλοία της ελληνικής αποστολής για τη Γάζα - Δείτε βίντεο

Ασφαλείς οι Έλληνες που πλέουν προς τη Γάζα 

Οι Έλληνες συμμετέχοντες ζητούν ασφαλές πέρασμα. Είναι όλοι καλά. Όπως τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star, δεν τρόμαξαν μετά τα χθεσινοβραδινά γεγονότα. Διαμηνύουν ότι δεν πτοούνται και συνεχίζουν. 

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την κατάσταση των 26 Ελλήνων της αποστολής στη Γάζα

Το ρεπορτάζ της Κ. Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την κατάσταση των 26 Ελλήνων  της αποστολής στη Γάζα 

Τα 6 ελληνικά ιστιοφόρα, είναι αγκυροβολημένα σ' έναν όρμο, στον Ξερόκαμπο Λασιθίου. Aύριο το πρωί, αποπλέουν. Συνεχίζουν την κάθοδο προς τη Λωρίδα της Γάζας. Στη διαδρομή, θα συναντηθούν με τις διεθνείς αποστολές. 

Ο χάρτης με τον προορισμό της ανθρωπιστικής αποστολής

Ο χάρτης  με τον προορισμό της ανθρωπιστικής αποστολής

Θέλουν να σπάσουν τον αποκλεισμό και να παραδώσουν: τρόφιμα και φάρμακα στον Παλαιστινιακό λαό. 
 

