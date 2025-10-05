Μήνυμα Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»

Στο Κάιρο οι συνομιλίες Ισραήλ και Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Σε εξέλιξη είναι οι επαφές για τον τερματισμό του πoλέμου στη Γάζα. Σήμερα, στο Κάιρο, θα γίνουν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων.

Χαμάς και Ισραήλ ξεκινούν διαπραγματεύσεις στο Κάιρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου 4/10 ότι το Ισραήλ «αποδέχτηκε την αρχική γραμμή απόσυρσης» των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας.

Γάζα: To Ισραήλ «πάγωσε» τις επιχειρήσεις μετά το μήνυμα Τραμπ

«Έπειτα από διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ συμφώνησε με την αρχική γραμμή απόσυρσης που δείξαμε στη Χαμάς» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, συνοδεύοντας το μήνυμα με έναν χάρτη που εικονίζει, με κίτρινο χρώμα, αυτή τη «γραμμή» που βρίσκεται στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, σε απόσταση 1,5-3,5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Μήνυμα Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»

«Όταν η Χαμάς επιβεβαιώσει (σ.σ. ότι αποδέχεται αυτή τη γραμμή) η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και θα αρχίσει η ανταλλαγή των ομήρων και των κρατουμένων και θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την επόμενη φάση της αποχώρησης», πρόσθεσε. 

Tραμπ: «Τώρα ή ποτέ»

Aργότερα τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όπου χιλιάδες Ισραηλινοί ζητούσαν από την κυβέρνηση να αποδεχθεί το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση όλων των αιχμαλώτων.

Μήνυμα Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»

Η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη από ψηλά και φαινόταν ένα πλακάτ, με το σύνθημα «Τώρα ή ποτέ».

Μήνυμα Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα: «Τώρα ή ποτέ»

Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί «είτε με τη διπλωματία, είτε με στρατιωτικά μέσα»      

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τους διαπραγματευτές της χώρας του να μεταβούν στο Κάιρο για συνομιλίες με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έδωσα οδηγίες στη διαπραγματευτική ομάδα να πάει την Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουμε τις τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν διευκρίνισε το πότε θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες. Στο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι ελπίζει πως όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους "εντός των επόμενων ημερών"».

Διαδήλωση στο Τελ Αβίβ για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, στις 29/9/25 - AP Photo/Ariel Schalit

«Ελπίζω ότι εντός των επόμενων ημερών θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας (…) κατά τη διάρκεια της γιορτής του Σουκότ», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η στρατιωτική και διπλωματική πίεση» ανάγκασαν τη Χαμάς να τους απελευθερώσει.

Η εβραϊκή γιορτή Σουκότ (Σκηνοπηγία) ξεκινά το βράδυ της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου και διαρκεί επτά ημέρες, μέχρι τις 13 του μηνός. 

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης ότι θα αφοπλίσει τη Χαμάς, είτε μέσω του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είτε με στρατιωτικά μέσα.

«Η Χαμάς θα αφοπλιστεί (…) αυτό θα γίνει είτε με τη διπλωματία, μέσω του σχεδίου Τραμπ, είτε στρατιωτικά από εμάς. Το έχω πει και στην Ουάσινγκτον. Αυτό θα γίνει, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα γίνει», υπογράμμισε. 

Έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ και Χαμάς στο Κάιρο

Το Ισραήλ και η Χαμάς θα έχουν σήμερα Κυριακή έμμεσες συνομιλίες στο Κάιρο, με αντικείμενο την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση και των κρατουμένων Παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, μετέδωσε χθες το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι δύο αντιπροσωπείες είναι ήδη καθοδόν ώστε σήμερα και τη Δευτέρα να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΙΣΡΑΗΛ
ΚΑΙΡΟ
ΧΑΜΑΣ
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΜΠΕΝΙΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
ΓΑΖΑ
