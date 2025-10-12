Ελλάδα και Κύπρος προσκεκλημένες του Τραμπ στη διάσκεψη για τη Γάζα

Ελλάδα και Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που προσκλήθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στη διάσκεψη για τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρλ ελ Σέιχ στην Αίγυπτο. 

Γάζα: Ένα ανθρώπινο ποτάμι Παλαιστινίων επιστρέφει στα σπίτια του

Όπως αναφέρει το Axios, στην επίσημη πρόσκληση για τη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προσκάλεσε επίσης το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, τον Καναδά, το Κουβέιτ, την Ιαπωνία, την Ινδία, την Ισπανία, το Μπαχρέιν, και την Ουγγαρία.

 

 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες προσκλήθηκε και το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δε θα λάβει μέρος. 

Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης!

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει και αυτός στη διεθνή σύνοδο, όπως ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο.

Τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρέσβης Μοχάμεντ Ελ-Σενάουι, εκπρόσωπος Τύπου της αιγυπτιακής Προεδρίας, ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ», τη Δευτέρα το απόγευμα, θα φιλοξενήσει ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, υπό την συμπροεδρία του Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου

Λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ θα μεταβεί στο Ισραήλ και θα εκφωνήσει  ομιλία στην Κνέσετ ενώ θα συναντήσει και τις οικογένειες των ομήρων.

Το πρωί τη Δευτέρας αναμένεται να αρχίσει και η παράδοση των ομήρων από τη Χαμάς.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
