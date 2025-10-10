Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης!

«Κανείς δεν τερματίζει πολέμους όπως αυτός» δήλωσε ο εκπρόσωπός του

Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Δημήτρης Σουλτογιάννης, AP Photo, βίντεο Star
«Έξαλλος» εμφανίζεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης από  την Ακαδημία της Νορβηγίας, όπως ήλπιζε.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου

Το Νόμπελ πήρε τελικά η πολιτικός από τη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αντίπαλος του προέδρου Νικολά Μαδούρο. 

 Ποια είναι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης 2025    

Το παράδοξο είναι ότι το Νόμπελ αφορά την προηγούμενη χρονιά, οπότε και δεν είχε υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, αλλά προφανώς ο Τραμπ ήλπιζε σε «χάρη» της τελευταίας στιγμής.

Ο Νετανιάχου προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ ειρήνης    

Εκφράζοντας τη  δυσαρέσκειά του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου  Στίβεν Τσέουνγκ καταδίκασε την Επιτροπή Νόμπελ για το γεγονός ότι δεν επέλεξε τον Τραμπ για το βραβείο. «Ο Πρόεδρος θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές. Έχει την καρδιά ενός ανθρωπιστή και δεν θα υπάρξει ποτέ κανένας άλλος σαν αυτόν που μπορεί να μετακινήσει βουνά με τη δύναμη της θέλησής του» έγραψε ο Τσενγκ στο X. «Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη» πρόσθεσε. 


 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ
 |
ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ 2025
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΑ ΜΑΤΣΑΔΟ
 |
ΓΑΖΑ
