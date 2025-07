Ο Νετανιάχου προτείνει τον Τραμπ για Νόμπελ ειρήνης

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προτείνει τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης μετά την τελευταία τους συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / AP (Evan Vucci)

«Ο πρόεδρος έχει ήδη αξιοποιήσει μεγάλες ευκαιρίες», δήλωσε ο Νετανιάχου πριν από το δείπνο με τον Τραμπ. «Σφυρηλατούσε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Σφυρηλατεί την ειρήνη αυτή τη στιγμή σε μια χώρα και σε μια περιοχή μετά την άλλη. Θέλω λοιπόν να σας παρουσιάσω, κύριε Πρόεδρε, την επιστολή που έστειλα στην επιτροπή του Νόμπελ. Σας προτείνει για το Βραβείο Ειρήνης, το οποίο σας αξίζει και πρέπει να το λάβετε».

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu presents President Trump with a letter nominating him for the Nobel Peace Prize pic.twitter.com/JUzpU2ZPYz