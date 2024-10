Βίντεο: Drone της Χεζμπολάχ στόχευε το σπίτι του Νετανιάχου στην Καισάρεια

Ένα drone εκτοξεύθηκε εναντίον της ιδιωτικής κατοικίας του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις ότι ένα drone προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε μια «δομή» σ' αυτή την παραλιακή πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

«Ένα drone εκτοξεύθηκε προς την κατοικία του πρωθυπουργού στην Καισάρεια. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν εκεί και το επεισόδιο δεν προκάλεσε θύματα», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες του Νετανιάχου.

Δεν είναι σαφές αν η κατοικία είναι η «δομή» στην οποία είχαν αναφερθεί νωρίτερα οι ένοπλες δυνάμεις.

🚨 A Hezbollah suicide drone hit Caesarea, north of Netanya, narrowly missing a helicopter over Haifa. Hebrew media reports that the drone aimed at Netanyahu's villa there. Netanyahu's office has not disclosed the Prime Minister's whereabouts during the strike. pic.twitter.com/ZN6U6pQ4r3 — BigBreakingWire (@BigBreakingWire) October 19, 2024

🚨BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU'S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT



Hezbollah UAV reportedly struck what’s believed to be Benjamin Netanyahu’s private home in Caesarea, according to Saudi TV channel "Al-Hadath."



Netanyahu wasn’t present, and no injuries were… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C — JAKE (@JakeGagain) October 19, 2024

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για λόγους ασφαλείας ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η οικογένειά του δεν μένουν πια σε αυτό το οίκημα στην Καισάρεια.

Ανησυχία έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Καισάρεια / Reuters

Εκτός από την Καισάρεια, επιθέσεις με drones έγιναν στις πόλεις Χάιφα και Καρμέλ.

Multiple injuries reported following the explosion of a Hezbollah drone in a building in the city of Caesarea, near Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/2069irva0L — Palestine Highlights (@PalHighlight) October 19, 2024

⚡️⭕️ Drone strike impact north of Tel Aviv



⚡️ Ongoing rocket barrage on Haifa pic.twitter.com/8MzC0m2CVu — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 19, 2024

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σειρήνες ήχησαν σε στρατιωτικές βάσεις στο Γκλιλότ, βόρεια του Τελ Αβίβ, μετά τη διείσδυση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους από το Λίβανο. Παρακολουθήσαμε τη διέλευση τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Λίβανο, δύο από τα οποία αναχαιτίστηκαν και το τρίτο συνετρίβη σε κτίριο στην Καισάρεια».

Today, Hezbollah fired barrages of rockets, and this is what’s left of a home that was directly hit.



Hezbollah fires rockets indiscriminately, and this is the result: pic.twitter.com/uSRNfr7bnP — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2024

Νετανιάχου μετά την απόπειρα επίθεσης στο σπίτι του: «Τίποτα δε θα μας σταματήσει»

Βιντεοσκοπημένος ενώ περπατά σε ένα ηλιόλουστο πάρκο, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα μαύρο πουκάμισο πόλο, ο Νετανιάχου λέει στα εβραϊκά: “Ξέρετε, πριν από δύο ημέρες εξουδετερώσαμε τη μαζική δολοφονία του [ηγέτη της Χαμάς] Γιαχία Σινουάρ, όπως έχω πει, βρισκόμαστε σε έναν υπαρξιακό πόλεμο και συνεχίζουμε μέχρι τέλους.” “Και θέλω να πω και κάτι άλλο, είμαι περήφανος για τους στρατιώτες μας, είμαι περήφανος για τους διοικητές μας και είμαι περήφανος για εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ”, προσθέτει.



Στην αγγλική έκδοση, ο Νετανιάχου αποκαλεί τον Σινουάρ “τον εγκέφαλο τρομοκράτη του οποίου οι μπράβοι αποκεφάλισαν τους άνδρες μας, βίασαν τις γυναίκες μας και έκαψαν μωρά ζωντανά.” “Τον εξουδετερώσαμε”, λέει ο πρωθυπουργός, “και συνεχίζουμε τη μάχη μας με τους άλλους τρομοκράτες εντολοδόχους του Ιράν”.

נתניהו לאחר הניסיון לפגוע בביתו שבקיסריה: "שום דבר לא ירתיע אותנו"@DaphnaLiel pic.twitter.com/2r0W5o8XTv — החדשות - N12 (@N12News) October 19, 2024

