«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία 

Στην Ιταλία βρίσκονται αυτές τις μέρες η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, Γιώργος Καραθανάσης, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας.

Το ζευγάρι δείχνει να βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής του ζωής, με την αγάπη και τη σύνδεσή τους να αποτυπώνεται ξεκάθαρα μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράζονται στα social media.

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ποζάρουν για πρώτη φορά μαζί!

Η σχέση τους μετρά λίγους μήνες, ωστόσο έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό στα μέσα Ιουλίου, μέσα από την τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε η ηθοποιός στην Ιωάννα Μαλέσκου. Εκεί, για πρώτη φορά, η Μαρία Κορινθίου μίλησε ανοιχτά για τη νέα της σχέση, χωρίς να κρύβει τον ενθουσιασμό και την πληρότητα που νιώθει.

«Άνοιξα τον κύκλο του έρωτα…»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού είχε προκαλέσει τότε αίσθηση, τόσο για την ειλικρίνειά της όσο και για τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψε το νέο της σύντροφο: «Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Είμαι καλά και μόνη μου, αλλά μια άλλη πύρινη μπάλα... είναι φωτιά. Θέλω αυτός που έχω απέναντί μου να είναι πιο δυνατός από μένα, να είναι έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, να είναι αρσενικό. Να με αφήνει να φέρνω στην επιφάνεια τη δική μου αρσενική πλευρά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Είχε επίσης διευκρινίσει πως ο Γιώργος Καραθανάσης, αν και γνωρίζει καλά τους μηχανισμούς της δημοσιότητας και του καλλιτεχνικού χώρου, δεν προέρχεται από τον χώρο της showbiz, αλλά είναι επιχειρηματίας.

Μαζί σε κάθε τους βήμα

Από τότε, οι δυο τους δεν έχουν σταματήσει να ταξιδεύουν μαζί και να μοιράζονται στιγμές γεμάτες αγάπη και ανεμελιά. Στα stories και τα posts τους στο Instagram, βλέπουμε το ζευγάρι να εξερευνά νέους προορισμούς, να ποζάρει χαμογελαστό και να μην κρύβει τη χημεία που τους ενώνει.

Σε μια παλαιότερη φωτογραφία, που είχε δημοσιεύσει η Μαρία Κορινθίου, το ζευγάρι ποζάρει μπροστά από έναν καθρέπτη, με φόντο ένα cozy περιβάλλον που μαρτυρούσε χαλάρωση και προσωπικές στιγμές. Οι ακόλουθοί τους δεν άργησαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό και τη στήριξή τους με θερμά σχόλια.

Το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου, ο Γιώργος Καραθανάσης δημοσίευσε ακόμα μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία εμφανίζονται αγκαλιασμένοι, με τη Μαρία να του αφιερώνει το απλό αλλά γεμάτο νόημα σχόλιο: «My love».

Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ρομαντικές στιγμές στην Ιταλία