Μαρία Κορινθίου: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της

Η Μαρία Κορινθίου χαμογελάει ξανά μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη.
Η γνωστή ηθοποιός έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο του γοητευτικού CEO γνωστής εταιρίας μπαχαρικών, Γιώργου Καραθανάση. Το ειδύλλιό τους είχε αποκαλύψει η ίδια η Μαρία στην Ιωάννα Μαλέσκου και στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού».
Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον νέο της σύντροφο
Μετά την καλοκαιρινή απόδραση στην Αλόννησο το νέο ζευγάρι ετοίμασε βαλίτσες για την Ιταλία. Η Μαρία Κορινθίου έκανε γνωστό τον προορισμό που επέλεξαν το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), φωτογραφίζοντας τα αεροπορικά εισιτήρια και ταγκάροντας τον σύντροφό της.
Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση με τον Γιώργο Καραθανάση στην Αλόννησο
Μία μέρα μετά η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram το άλμπουμ των διακοπών της στην πολή, Ματέρα. Από όλες τις φωτογραφίες ξεχώρισε εκείνη, όπου ποζάρει στο πλευρό του αγαπημένου της με την ηρεμία να είναι αποτυπωμένη στο πρόσωπό της.
Να σημειώσουμε πως πρόκεται για την πρώτη τους κοινή φωτογραφία. Το ζευγάρι είναι full in love και μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο εκδηλωτικό στα social media.
