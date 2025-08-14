Μαρία Κορινθίου: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της

Το ζευγάρι ζει τον έρωτά του στην Ιταλία

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 18:59 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης
14.08.25 , 18:46 BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
14.08.25 , 18:10 Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές
14.08.25 , 18:06 Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο μετά από εισαγγελική εντολή
14.08.25 , 17:46 Tips για να επιλέξεις το κατάλληλο μαγιό
14.08.25 , 17:45 Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Χαλκιδικής
14.08.25 , 17:23 Τι πρέπει να κάνεις μετά από μια πυρκαγιά - Τα 4 βασικά βήματα
14.08.25 , 17:21 Μαρία Κορινθίου: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της
14.08.25 , 16:53 Παύλος Μαρινάκης: «Η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται την αγωνία των πολιτών»
14.08.25 , 16:20 Δώρα Παντέλη: «Λιώνει» στη γυμναστική 20 μέρες μετά τη γέννηση του γιου της
14.08.25 , 15:46 Κεφαλογιάννης κατά Πελετίδη: Στάθηκε κατώτερος των περιστάσεων
14.08.25 , 15:41 Γνωστή τραγουδίστρια παντρεύεται! - «Τον Μάρτιο μου έκανε πρόταση γάμου»
14.08.25 , 15:25 Απόστολος Ρουβάς: Απαθανατίζει τη σύζυγό του με τον 2 ετών γιο τους
14.08.25 , 15:21 Φωτιά Αχαΐα: Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για εμπρησμό
14.08.25 , 15:10 Mente Fuerte: Συνάντησε τυχαία τη «σωσία» της Μαρίας Σολωμού
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το βίντεο που πόσταρε η Μαρία Κορινθίου από τη Ματέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαρία Κορινθίου χαμογελάει ξανά μετά τον χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη.

Η γνωστή ηθοποιός έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο του γοητευτικού CEO γνωστής εταιρίας μπαχαρικών, Γιώργου Καραθανάση. Το ειδύλλιό τους είχε αποκαλύψει η ίδια η Μαρία στην Ιωάννα Μαλέσκου και στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού». 

Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον νέο της σύντροφο

Μετά την καλοκαιρινή απόδραση στην Αλόννησο το νέο ζευγάρι ετοίμασε βαλίτσες για την Ιταλία. Η Μαρία Κορινθίου έκανε γνωστό τον προορισμό που επέλεξαν το μεσημέρι της Τετάρτης (13/8), φωτογραφίζοντας τα αεροπορικά εισιτήρια και ταγκάροντας τον σύντροφό της.

Μαρία Κορινθίου: Ρομαντική απόδραση με τον Γιώργο Καραθανάση στην Αλόννησο

Μία μέρα μετά η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram το άλμπουμ των διακοπών της στην πολή, Ματέρα. Από όλες τις φωτογραφίες ξεχώρισε εκείνη, όπου ποζάρει στο πλευρό του αγαπημένου της με την ηρεμία να είναι αποτυπωμένη στο πρόσωπό της.

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ποζάρουν για πρώτη φορά μαζί!

Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ποζάρουν για πρώτη φορά μαζί!

 

 

Να σημειώσουμε πως πρόκεται για την πρώτη τους κοινή φωτογραφία. Το ζευγάρι είναι full in love και μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο εκδηλωτικό στα social media. 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top