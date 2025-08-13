Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον νέο της σύντροφο

Δείτε ένα από τα βίντεο του Γιώργου Καραθανάση που έκανε share η Μαρία Κορινθίου πρόσφατα

Η Μαρία Κορινθίου είναι ξανά ερωτευμένη! Η ηθοποιός, έναν χρόνο μετά τον οριστικό χωρισμό της από τον Γιάννη Αϊβάζη, είναι ξανά σε σχέση. Ο άνδρας που της έκλεψε την καρδιά ονομάζεται Γιώργος Καραθανάσης. Οι δυο τους είναι full in love και δεν κρατούν κρυφό τον έρωτά τους.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά» είχε αποκαλύψει η Μαρία Κορινθίου σε συνέντευξη της στην Ιωάννα Μαλέσκου.

Η Μαρία Κορινθίου και ο σύντροφός της, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος πολύ γνωστής εταιρίας μπαχαρικών έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Μάλιστα μετά την εξόρμησή τους στην πανέμορφη Αλόννησο στις Σποράδες, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει και ένα ταξίδι στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου, η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης πέταξαν για το Μπάρι της Ιταλίας, με την ηθοποιό να μοιράζεται στα social media τα αεροπορικά εισιτήριά τους αποκαλύπτοντας το πού πηγαίνουν.

Δες την ανάρτηση της Μαρίας Κορινθίου: