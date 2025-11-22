Ford: To σύστημα που σας γλυτώνει από τα πρόστιμα του KOK

Δείτε πως λειτουργεί το νέο σύστημα Traffic Sign Recognition

Ford: To σύστημα που σας γλυτώνει από τα πρόστιμα του KOK
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) να έχει τεθεί σε ισχύ στη χώρα μας, η προηγμένη τεχνολογία Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας (Traffic Sign Recognition –TSR) της Ford βοηθά τους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας προσφέροντας ανά πάσα στιγμή σαφή, έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση. 

Το TSR είναι ένα έξυπνο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης της Ford που έρχεται να συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της πιθανότητας ακούσιων υπερβάσεων του εκάστοτε ορίου ταχύτητας, προσφέροντας στους οδηγούς μια σαφή ένδειξη του ισχύοντος ορίου ανά πάσα στιγμή. Σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια προέχει και οι κυρώσεις για την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας είναι αυστηρότερες, η άμεση ενημέρωση ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους ή και παρανόησης αναφορικά με το εκάστοτε όριο ταχύτητας και ενισχύει την υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, καλλιεργώντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα σιγουριάς τόσο για τον ίδιο τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους επιβάτες. 

Έτσι, με τον οδηγό να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το τρέχον όριο, η οδήγηση κάθε Ford γίνεται ακόμα πιο ομαλή και προβλέψιμη, με σημαντικά οφέλη στον τομέα της ασφάλειας για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Ford: To σύστημα που σας γλυτώνει από τα πρόστιμα του KOK

Traffic Sign Recognition: Πως λειτουργεί.

Στην περίπτωση που η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί το τρέχον όριο, το έξυπνο σύστημα Αναγνώρισης Σημάτων Κυκλοφορίας της Ford ειδοποιεί οπτικά και ηχητικά, βοηθώντας τον οδηγό να προσαρμοστεί έγκαιρα. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει μέσω καμερών τα σήματα ορίων ταχύτητας και να προβάλλει ευκρινώς το τρέχον όριο στον πίνακα οργάνων του οχήματος. Με τον τρόπο αυτό, ο οδηγός γνωρίζει κάθε στιγμή το νόμιμο όριο, ακόμη και σε σύνθετα αστικά περιβάλλοντα με συχνές αλλαγές.

Ford: To σύστημα που σας γλυτώνει από τα πρόστιμα του KOK

Το σύστημα έχει επίσης την ικανότητα να διαβάζει προσωρινές ή ηλεκτρονικές πινακίδες ορίων ταχύτητας, όπως αυτές σε εργοτάξια ή σε αυτοκινητόδρομους με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κυκλοφορίας. Αυτό καθιστά το TSR ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιοχές με συχνές ή απρόβλεπτες μεταβολές, βοηθώντας τον οδηγό να παραμένει συνεπής με το εκάστοτε όριο. Με αυτόν τον τρόπο και σε τμήματα του οδικού δικτύου που διαθέτουν ειδική σήμανση, το σύστημα TSR της Ford συμβάλλει στην έγκαιρη προσαρμογή, μειώνοντας το άγχος.

Ταυτόχρονα, το TSR συνεργάζεται και με άλλες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης της Ford όπως για παράδειγμα το Intelligent Speed Assist και το Adaptive Cruise Control, ώστε - εφόσον ο οδηγός το επιλέξει - να προσαρμόζεται η καθορισμένη ταχύτητα κίνησης με το τρέχον όριο. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει τη συμμόρφωση, με τον οδηγό να διατηρεί πάντα τον πλήρη έλεγχο του οχήματος.

Ford: To σύστημα που σας γλυτώνει από τα πρόστιμα του KOK

Το σύστημα συνεργάζεται ιδανικά και με το Ford BlueCruise, προσφέροντας έτσι την απόλυτη εμπειρία hands-free οδήγησης στο μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινητοδρόμων στη χώρα μας. Το Ford BlueCruise προσαρμόζει έξυπνα την ταχύτητα κίνησης του αυτοκινήτου, με το προηγμένο σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης της Λωρίδας Κυκλοφορίας να διασφαλίζει σταθερή πορεία στο κέντρο της. Ταυτόχρονα, ένας αισθητήρας που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι των οχημάτων Ford παρακολουθεί διαρκώς το επίπεδο προσοχής του οδηγού και επιβεβαιώνει ότι αυτή είναι εστιασμένη στο δρόμο.

