Η Τζάκι σκότωσε τον Τζον Κένεντι;

Τζάκι Κένεντι: Πωλείται το σπίτι που έζησε μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι / βίντεο ΕΡΤ

Εξήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Τζον Κένεντι και οι θεωρίες συνομωσίας για τον θάνατό του καλά κρατούν. Οι τελευταίες, μάλιστα, εμπλέκουν στη δολοφονία τη CIA και οικεία πρόσωπα του Αμερικανού Προέδρου.

Τι κι αν ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ ομολόγησε ότι σκότωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ; Ο καθηγητής Τζέιμς Φέτζερ στο βιβλίο του “Murder In Dealey Plaza” υποστηρίζει ότι ο Κένεντι πυροβολήθηκε σχεδόν εξ επαφής, χωρίς όμως να αναφέρει την Τζάκι Κένεντι ως δολοφόνο.

Ο Φέτζερ υποστηρίζει ότι η ακτινογραφία της ιατροδικαστικής έκθεσης έδειχνε ότι ο Τζον Κένεντι είχε χτυπηθεί από πίσω, ενώ μάρτυρες ισχυρίζονται ότι το θύμα έφερε ένα μεγάλο τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, καθώς είχε πυροβοληθεί από μπροστά.

Ο Τζον Κένεντι και η σύζυγός του, Τζάκι / Φωτογραφία: AP images

Ισχυρίζεται ακόμη ότι στα βίντεο φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να αισθάνεται μια δυσφορία στο αυτοκίνητο και να εμφανίζει κάποιο πρόβλημα με την αναπνοή του. Τότε, σύμφωνα πάντα με τον Φέτζερ, η Τζάκι μετακινεί μπροστά το κάθισμά της και στη συνέχεια γυρνά σε γωνία 90 μοιρών για να κοιτάξει τον σύζυγό της.

Στιγμιότυπο από περιοδεία του Τζον Κένεντι στο Βερολίνο / Φωτογραφία: AP images

Έτσι, λοιπόν. οι λάτρεις των συνομωσιών υποστηρίζουν ότι η Τζάκι Κένεντι είναι ύποπτη για τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου, καθώς στρίβει προς το μέρος του και σηκώνει το χέρι της προς τον λαιμό του.

Ο Τζον Κένεντι και η Τζάκι στη Νέα Υόρκη / Φωτογραφία: AP Images

Χαρακτηρίζουν, μάλιστα, «περίεργη» τη στάση της Πρώτης Κυρίας κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, καθώς αντί να πέσει για να καλυφθεί, σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και φαίνεται να κρατά «κάτι μεταλλικό».

Τίποτα από όλα αυτά, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί και το μόνο σίγουρο όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ο Όσβαλντ δολοφόνησε τον JFK.

Στιγμιότυπο από την κηδεία του Τζον Κένεντι / Φωτογραφία: AP Images

Ο Όσβαλντ ήταν τότε πρόεδρος μίας επιτροπής υποστήριξης της Κούβας, ο οποίος είχε μεταναστεύσει στην ΕΣΣΔ το 1959 αλλά επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1962. Θεωρήθηκε μαρξιστής, αν και κάποιοι τον χαρακτηρίζουν φανατικό και ακροδεξιό.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τα κρατητήρια του αρχηγείου της αστυνομίας του Ντάλας στις φυλακές, ένας άνδρας τον πυροβόλησε εξ επαφής στο στομάχι μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ο Oσβαλντ οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Πάρκλαντ όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

