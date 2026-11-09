Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε χθες το βράδυ μέσα στη βαλίτσα, σε πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 24χρονη από τη Μπουρκίνα Φάσο, η οποία ταυτοποιήθηκε μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε 24χρονη από τη Μπουργκίνα Φάσο ανήκει η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα

Μάλιστα, είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στο τμήμα της Κυψέλης στις 29 Οκτωβρίου.

Την εξαφάνισή της είχε δηλώσει φίλος της, τον οποίο γνωρίζει το Ανθρωποκτονιών και αναμένεται να καταθέσει.

Η νεκρή δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές παρά μόνο για το νόμο περί αλλοδαπών.

Άγιος Παντελεήμονας: Το χρονικό της υπόθεσης

Τη βαλίτσα, μέσα στην οποία βρισκόταν η σορός, εντόπισε αργά το απόγευμα της Κυριακής ένας 30χρονος κάτοικος της περιοχής, εγκαταλελειμμένη στο πεζοδρόμιο, δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, επί της οδού Αλκαμένους 5, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Την προσοχή του άνδρα τράβηξε η έντονη οσμή αποσύνθεσης που αναδυόταν από τη βαλίτσα. Πλησιάζοντας, διαπίστωσε με φρίκη ότι από αυτήν εξείχαν ανθρώπινα μέλη.

Σοκαρισμένος, ο 30χρονος έσπευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα και απέκλεισαν το σημείο. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν διαπίστωσαν ότι από τη βαλίτσα προεξείχε ανθρώπινο άκρο και, ανοίγοντάς την, βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο εύρημα.

Η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί στις 29 Οκτωβρίου στο ΑΤ Κυψέλης

Στο σημείο κλήθηκαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, τα οποία ανέλαβαν την έρευνα, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ιατροδικαστής για την πρώτη εξέταση της σορού.

Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, το θύμα είχε δεμένα τα πόδια, ενώ δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις στο σώμα του. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροτομή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα των αστυνομικών σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων από τον Δήμο στη συγκεκριμένη περιοχή πραγματοποιείται μία φορά ανά 24ωρο. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η βαλίτσα πιθανότατα τοποθετήθηκε στο σημείο μέσα στο τελευταίο 24ωρο πριν από τον εντοπισμό της.

Την ίδια ώρα, η εικόνα της σορού και ο βαθμός αποσύνθεσης εκτιμάται ότι παραπέμπουν σε θάνατο που επήλθε πριν από περίπου πέντε έως επτά ημέρες.

Ο φίλος της που είχε δηλώσει την εξαφάνισή της αναμένεται να καταθέσει στον Ανθρωποκτονιών

Εφόσον επιβεβαιωθεί το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ή οι δράστες διατήρησαν τη σορό σε διαφορετικό χώρο για αρκετές ημέρες και στη συνέχεια τη μετέφεραν και την εγκατέλειψαν στη συγκεκριμένη περιοχή, πιθανότατα την Κυριακή.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, επιχειρώντας να εντοπίσουν τις κινήσεις των ατόμων που μετέφεραν και εγκατέλειψαν τη βαλίτσα.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η σορός να μην είναι και εκείνο όπου η άτυχη νεαρή γυναίκα έχασε τη ζωή της, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.