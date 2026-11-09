Με αγαπημένα τους πρόσωπα στο πλευρό τους ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα η Δέσποινα Βανδή και η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Η κοινή τους πρεμιέρα στο NOX, το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε αρκετά γνωστά πρόσωπα, ανάμεσά τους και τους δύο άνδρες που βρίσκονται στην προσωπική ζωή των τραγουδιστριών.

Η παρουσία του Βασίλη Μπισμπίκη και του Γιάννη Καρυπίδη έδωσε ξεχωριστό ενδιαφέρον στη βραδιά, καθώς οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο πλευρό των συντρόφων τους, στηρίζοντάς τες σε αυτή τη νέα επαγγελματική τους αρχή.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε το «παρών» για να καμαρώσει τη Δέσποινα Βανδή, με την οποία διατηρεί σχέση τα τελευταία χρόνια. Ο γνωστός ηθοποιός δεν κρύβει την αγάπη και τον θαυμασμό του για την τραγουδίστρια, ενώ συχνά βρίσκεται κοντά της σε σημαντικές επαγγελματικές στιγμές της.

Ο ηθοποιός είχε επιλέξει ένα ιδιαίτερο total black σύνολο, που ανέδειξε την αντισυμβατική αισθητική του. Το φαρδύ μαύρο T-shirt συνδυάστηκε με μια ξεχωριστή παντελόνα, δημιουργώντας μια χαλαρή και ανεπιτήδευτη σιλουέτα. Τα ογκώδη μαύρα μποτάκια ολοκλήρωσαν την εμφάνιση, προσθέτοντας έντονες rock και grunge αναφορές.

Η επιλογή του μαύρου από την κορυφή μέχρι τα νύχια, σε συνδυασμό με τις oversized γραμμές, έδωσε στο look έναν πιο θεατρικό και underground χαρακτήρα. Μια εμφάνιση που αποτύπωσε το προσωπικό του ύφος, μακριά από τις κλασικές επιταγές της ανδρικής κομψότητας.

To ιδιαίτερο look του Βασίλη Μπισμπίκη/NDP

Στο πλευρό της Νατάσας Θεοδωρίδου βρέθηκε ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης. Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν γίνει πλέον πιο συχνές.

Μάλιστα, ο ίδιος για ακόμα μια φορά επέλεξε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αρκέστηκε να αναδημοσιεύσει ένα βίντεο με την αγαπημένη του να ερμηνεύει μια από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Η βραδιά στο NOX αποτέλεσε ένα σημαντικό ραντεβού για τις δύο ερμηνεύτριες, με τους αγαπημένους τους ανθρώπους να βρίσκονται κοντά τους και να μοιράζονται τη χαρά της νέας τους συνεργασίας.