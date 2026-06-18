Xρήσιμα και εύκολα tips για να μην λαδώνουν ποτέ τα μαλλιά σου

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Η λάμψη και η υγεία των μαλλιών σου μέσα από 3 απλές συμβουλές

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Αν είσαι από τα άτομα που ενώ φαινομενικά τα μαλλιά σου φαίνονται φρέσκα και ευκολοχτένιστα μετά το λούσιμο, αλλά λίγες ώρες μετά αρχίζουν και λαδώνουν τότε ίσως κάνεις κάποιο από τα ακόλουθα λάθη.

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Απόφυγε το συχνό λούσιμο

health hair

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά ίσως τα μαλλιά σου λαδώνουν πολύ γρήγορα ακριβώς γιατί τα λούζεις συνέχεια. Στην πραγματικότητα, όταν τα λούζεις πολύ συχνά, το τριχωτό της κεφαλής «αντιδρά» παράγοντας ακόμη περισσότερο σμήγμα για να αντισταθμίσει την ξηρότητα που δημιουργείται. 

Τι είναι καλύτερο να κάνεις; Προσπάθησε να μειώσεις σταδιακά τη συχνότητα λουσίματος σε 2-3 φορές την εβδομάδα. Στην αρχή μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά το τριχωτό προσαρμόζεται και ισορροπεί τη λιπαρότητά του. Παράλληλα, προτίμησε ένα ήπιο σαμπουάν χωρίς βαριά σιλικόνη ή επιθετικά καθαριστικά, ώστε να μην ερεθίζεις το τριχωτό.

Δώσε προσοχή στον τρόπο χρήσης των προϊόντων περιποίησης

healthy hair

Πολλές φορές η λιπαρότητα δεν οφείλεται μόνο στο τριχωτό, αλλά και στα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Κρέμες, μάσκες και conditioner που εφαρμόζονται κοντά στις ρίζες μπορούν να «βαρύνουν» τα μαλλιά και να τα κάνουν να δείχνουν πιο λιπαρά πολύ πιο γρήγορα.

Τι είναι καλύτερο να κάνεις; Το conditioner και οι μάσκες εφαρμόζονται μόνο από τη μέση των μαλλιών και προς τις άκρες, αφού οι ρίζες δεν χρειάζονται ενυδάτωση με βαριά προϊόντα μιας και ήδη παράγουν φυσικά έλαια. Ακόμα, απόφυγε την υπερβολική ποσότητα προϊόντων styling όπως λάδια ή κρέμες λείανσης, ειδικά κοντά στη ρίζα.

Μην ακουμπάς συνέχεια τα μαλλιά σου

healthy hair

Το συνεχές άγγιγμα των μαλλιών μεταφέρει λιπαρότητα από τα χέρια στο τριχωτό και την τρίχα, ενώ παράληλα ενεργοποιεί τους σμηγματογόνους αδένες, κάνοντας τα μαλλιά να λαδώνουν πιο γρήγορα. 

Παρά να προσπαθείς να τα ξεμπλέξεις με τα χέρια σου, προτίμησε να τα χτενίζεις μόνο όταν χρειάζεται. Εξίσου σημαντικό είναι να καθαρίζεις καθημερινά τη βούρτσα σου, ώστε τα υπολείμματα προϊόντων και λιπαρότητας να μην επιστρέφουν στα μαλλιά σου.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

Συντάκτης: Δέσποινα Τσαταλπά

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