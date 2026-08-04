Υπάρχουν μέρες που το περπάτημα δεν είναι απλώς μια μικρή μετακίνηση. Είναι η διαδρομή για τη δουλειά, η βόλτα μετά το γραφείο, οι δουλειές στο κέντρο, οι διακοπές, το ταξίδι, οι ώρες που περνάς όρθια ή όρθιος χωρίς να το καταλάβεις. Γι’ αυτό και η Parex δίνει έμφαση σε ανατομικά παπούτσια που δεν ταιριάζουν απλώς με το outfit σου, αλλά σε στηρίζουν πραγματικά σε κάθε βήμα.

Στα ανδρικά και γυναικεία παπούτσια της Parex, η άνεση δεν βασίζεται μόνο στο σχέδιο, αλλά και στην τεχνολογία από την οποία είναι φτιαγμένη κάθε ζευγάρι. Η ανάλαφρη αίσθηση, το μαλακό πάτημα, ο εργονομικός σχεδιασμός και η σταθερότητα δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι αυτά που κάνουν τα παπούτσια Parex να φοριούνται άνετα στην καθημερινότητα.

Μέσα από τις τεχνολογίες Adapt, CloudForm, Infuse, p-Flex και UltraLight, η Parex δημιουργεί παπούτσια για καθημερινή άνεση, για περπάτημα, για διακοπές, για καλοκαιρινές βόλτες και για όλες εκείνες τις στιγμές που θέλεις να κινείσαι με σιγουριά.

1. Infuse Τεχνολογία Parex: ανατομικά παπούτσια για άνεση από το πρωί ως το βράδυ

Το καλοκαίρι οι μέρες γίνονται πιο μεγάλες και οι διαδρομές πιο αυθόρμητες. Μπορεί να ξεκινήσεις με δουλειές στο κέντρο, να συνεχίσεις με έναν καφέ μετά το γραφείο και να καταλήξεις σε μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Σε τέτοιες ημέρες, χρειάζεσαι ανατομικά παπούτσια που δεν σε κουράζουν και παραμένουν άνετα όσο αλλάζει το πρόγραμμά σου.

Η Infuse Technology της Parex είναι σχεδιασμένη για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Χάρη στον ειδικό πάτο, το πόδι στηρίζεται σωστά, το βάρος του σώματος κατανέμεται ομοιόμορφα, ενώ η ευλύγιστη σόλα βοηθά τα παπούτσια να σε ακολουθούν σε κάθε διαδρομή, είτε βρίσκεσαι στην πόλη είτε στις διακοπές.

Θα τη βρεις σε καλοκαιρινές επιλογές όπως:

ανδρικά και γυναικεία πέδιλα

ανατομικά σανδάλια

πλατφόρμες

flatforms

2. UltraLight Τεχνολογία: παπούτσια με υπερ-ελαφριά σόλα για καλοκαιρινές εξορμήσεις

Από τη βαλίτσα των διακοπών και τη βόλτα στο νησί μέχρι την παραλία ή μια ολόκληρη μέρα εκτός σπιτιού, ο ελαφρύς σχεδιασμός στα γυναικεία παπούτσια της συλλογής κάνει την καθημερινή κίνηση πιο ξεκούραστη.

Η UltraLight Τεχνολογία της Parex, χάρη στην υπερ-ελαφριά σόλα που μειώνει την αίσθηση βάρους στην κίνηση, σε στηρίζει σε κάθε καλοκαιρινή εξόρμηση. Η ευκαμψία της σόλας και η επιστροφή ενέργειας συμβάλλουν σε πιο φυσικό πάτημα, είτε απολαμβάνεις μια βόλτα στο λιμάνι είτε συνεχίζεις από τη θάλασσα στη βραδινή έξοδο.

Είναι μια τεχνολογία που ταιριάζει σε επιλογές που θέλεις να φοράς ξανά και ξανά στις διακοπές: για το πρωινό στο ξενοδοχείο, για μια χαλαρή έξοδο μετά την παραλία ή για στιγμές που χρειάζεσαι κάτι πρακτικό και κομψό, για αυτό και θα την βρεις σε παπούτσια όπως:

σανδάλια

πέδιλα

flatforms

σαγιονάρες comfort

παντόφλες comfort

3. CloudForm Τεχνολογία: παπούτσια για περπάτημα με memory foam για μαλακό πάτημα

Υπάρχουν καλοκαιρινές στιγμές που θέλεις απλώς να φοράς κάτι άνετο και να μη σκέφτεσαι μήπως κουραστούν τα πόδια σου. Μια βόλτα στα σοκάκια του νησιού, μια μέρα με ψώνια στην πόλη, ένα ταξίδι με αρκετό περπάτημα ή μια έξοδος που ξεκινά από το απόγευμα και τελειώνει αργά το βράδυ χρειάζονται παπούτσια με μαλακό πάτημα.

Η CloudForm Τεχνολογία της Parex προσφέρει αυτή την πιο απαλή αίσθηση χάρη στον memory foam πάτο, που προσαρμόζεται καλύτερα στο πέλμα όσο φοράς τα παπούτσια σου. Έτσι, κάθε βήμα γίνεται πιο ξεκούραστο, ειδικά όταν η μέρα έχει πολύ περπάτημα.

Αν θέλεις και εσύ να την ανακαλύψεις, μπορείς να τη βρεις σε ειδικά σχεδιασμένα καλοκαιρινά παπούτσια Parex όπως:

πέδιλα comfort

φλατ σανδάλια

flatforms

παντόφλες comfort

4. P-Flex Τεχνολογία: καλοκαιρινά παπούτσια για φυσική κίνηση του ποδιού χωρίς περιορισμούς

Στις καλοκαιρινές βόλτες, το περπάτημα σπάνια είναι ίδιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Μπορεί να περπατήσεις σε πεζόδρομο, σε πλακόστρωτο, σε παραλιακό δρόμο, σε νησιώτικα σοκάκια ή να ανεβοκατεβαίνεις συνεχώς από αυτοκίνητο, καράβι, ξενοδοχείο και beach bar.

Σε όλες αυτές τις στιγμές, τα παπούτσια χρειάζεται να σε ακολουθούν όχι να σε περιορίζουν.

Η P-Flex Τεχνολογία της Parex δίνει έμφαση στην εύκαμπτη σόλα, ώστε τα παπούτσια να προσαρμόζονται στις ανάγκες του πέλματος σε κάθε επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι πιο ελεύθερη κίνηση και αίσθηση ότι τα παπούτσια προσαρμόζονται στον ρυθμό σου.

Στην καλοκαιρινή συλλογή της Parex, η συγκεκριμένη τεχνολογία τη συναντάς σε κομψά comfort πέδιλα, μια πρακτική επιλογή για ημέρες που θέλεις σταθερό πάτημα, άνεση και στήριξη χωρίς να αποχωρίζεσαι το καλοκαιρινό σου στυλ.

5. Adapt Comfort Τεχνολογία Parex: παπούτσια για ορθοστασία με προσαρμοζόμενο πάτο

Για τις μέρες που περιλαμβάνουν ταξίδι, αναμονή στο αεροδρόμιο ή στο λιμάνι, πολλές ώρες ορθοστασίας, βόλτες σε πλακόστρωτα, δουλειές πριν τις διακοπές ή εξόδους, χρειάζεσαι ένα ζευγάρι με εργονομικό σχεδιασμό ώστε να μην αλλάζεις συνεχώς παπούτσια μέσα στη μέρα.

Η Adapt Comfort Τεχνολογία της Parex έχει σχεδιαστεί για αυτές τις ανάγκες, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα αφαιρούμενου ή εναλλασσόμενου πάτου. Έτσι, μπορείς να διαμορφώσεις το εσωτερικό των παπουτσιών ανάλογα με το πρόγραμμά σου: με πιο μαλακό και απορροφητικό πάτο για ημέρες με ορθοστασία ή με πιο σταθερό πάτο όταν έχεις περισσότερο περπάτημα.

Είτε επιλέγεις sneakers για άνετες καθημερινές διαδρομές, είτε μπαλαρίνες για πιο κομψές εμφανίσεις με σταθερό πάτημα, η Adapt Comfort Τεχνολογία βοηθά ώστε η εφαρμογή να γίνεται πιο πρακτική, ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου.

Βρες την τεχνολογία Parex που ταιριάζει στη δική σου καθημερινότητα

Οι τεχνολογίες Parex έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την καθημερινή κίνηση πιο άνετη, πιο σταθερή και πιο ξεκούραστη, ανάλογα με τις ανάγκες σου. Από το μαλακό πάτημα της CloudForm και την ανάλαφρη αίσθηση της UltraLight, μέχρι την ευελιξία της P-Flex, τη στήριξη της Infuse και την πρακτικότητα της Adapt Comfort, κάθε τεχνολογία προσφέρει ένα διαφορετικό όφελος στο περπάτημα.

Βρες τα καλοκαιρινά παπούτσια Parex που ταιριάζουν στις δικές σου διαδρομές, είτε αναζητάς ανατομικά παπούτσια για καθημερινή άνεση, είτε άνετα παπούτσια για περπάτημα, είτε σχέδια για διακοπές, βόλτες και καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Μπορείς να ανακαλύψεις τη συλλογή online στο parex.gr ή να επισκεφθείς ένα από τα φυσικά καταστήματα Parex σε Αθήνα, Αττική, Λάρισα, Χαλκίδα και Χανιά:

Ερμού 34, Αθήνα 10563

Αγίου Μάρκου 12, Αθήνα 10560

Αγίου Δημητρίου 6, Άγιος Δημήτριος 17341

Χελμού 19, Άγιος Στέφανος 14565

Ιερά Οδός 225, Αιγάλεω 12241

Κύπρου 59, Γλυφάδα 16674

Τιτάνων 27, Ελληνικό 16777

Λ. Κων. Καραμανλή 103, Μενίδι 13672

The Mall Athens - Ανδρέα Παπανδρέου 35, Μαρούσι 15122

Ομήρου 55, Νέα Σμύρνη 17121

Ελ. Βενιζέλου 142, Καλλιθέα 17676

Ταξιαρχών 85, Κορυδαλλός 18120

Εθν. Αντιστάσεως 32, Περιστέρι 12134

Top Parks - Πειραιώς 86, Πειραιάς 18547

Τσαμαδού 27, Πειραιάς 18531

Κούμα 34, Λάρισα 41223

Ερμού 36, Χαλκίδα 34100

Χατζημιχάλη Γιάνναρη 9, Χανιά 73135

