Φωτιά Δυτική Αττική: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους

Αποζημιώσεις εξπρές, ενίσχυση επιδόματος για οικοσκευές και Γερμενό Pass

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 16:23 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!
05.08.26 , 16:01 Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
05.08.26 , 15:29 Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
05.08.26 , 15:22 Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα
05.08.26 , 15:19 Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!
05.08.26 , 14:57 Μάρα Ζαχαρέα: Καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο – Η έξοδος με τις φίλες της
05.08.26 , 14:26 Ακριβή μου ξαπλώστρα: Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία
05.08.26 , 14:18 Φωτιά Δυτική Αττική: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους
05.08.26 , 14:12 Στράτος Τζώρτζογλου: Γιορτάζει τα γενέθλιά του με ανοιχτές αγκάλες
05.08.26 , 14:06 Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
05.08.26 , 14:00 Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων
05.08.26 , 13:28 ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις ακινήτων για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
05.08.26 , 13:23 Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας
05.08.26 , 13:08 Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
05.08.26 , 13:06 Φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Μυστράς: Πινακίδες, αλυσίδες και κάμερες στο ξενοδοχείο του 55χρονου
Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Σαμοθράκη: Ο 22χρονος έπεσε σε καυτό νερό που ξεπερνούσε τους 60°C
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άμεσες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής και ενίσχυση επιδόματος οικοσκευών αποφασίστηκαν σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό.
  • Ολοκλήρωση αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές έως την Παρασκευή για ταχύτερη αποζημίωση των πολιτών.
  • Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τρεις μήνες με αποζημίωση 534 ευρώ και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων για πληγείσες επιχειρήσεις.
  • Καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους από τον ΕΛΓΑ, με σχετικές ανακοινώσεις από τα υπουργεία.
  • Έναρξη αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, ενίσχυση του επιδόματος για τις οικοσκευές, αλλά και η εξέταση χορήγησης ενός ειδικού «Γερμενό Pass» για τη στήριξη των κατοίκων, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων στη μαραθώνια διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν οι δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρωγή προς πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Φωτιές: Aγώνας για την κατάσβεση των ενεργών εστιών - Πού βρίσκονται

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα κινηθεί άμεσα για την ανακούφιση των πληγέντων, ενώ βασικός στόχος είναι οι διαδικασίες αποζημίωσης να προχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Μέτρα για τη γρήγορη ανακούφιση των πληγέντων από τη φωτιά στη Δυτική Αττική αποφάσισε η διυπουργική

Μέτρα για τη γρήγορη ανακούφιση των πληγέντων από τη φωτιά στη Δυτική Αττική αποφάσισε η διυπουργική

«Η Πολιτεία έχει κάνει και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φωτιά Δυτική Αττική: Ολοκλήρωση αυτοψιών έως την Παρασκευή – Ταχεία καταβολή αποζημιώσεων

Κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Εικόνες καταστροφής από τις φωτιές: Όσα άφησαν πίσω τους οι φλόγες

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αυτοψίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για τον αριθμό των κατοικιών που υπέστησαν ζημιές.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αποζημιώσεις εξπρές και ενίσχυση επιδόματος για τις οικοσυσκευές

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αποζημιώσεις εξπρές και ενίσχυση επιδόματος για τις οικοσυσκευές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Εντός των επόμενων, εκτιμώ, 48 ωρών θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές».

Παράλληλα ζήτησε να αποφεύγονται πρόωρες εκτιμήσεις για τις ζημιές, καθώς, όπως είπε, η τελική εικόνα θα γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών - Έφτασαν τα 150 χλμ./ώρα

Φωτιά Δυτική Αττική: Ενίσχυση επιδόματος οικοσκευής και πιθανό «Γερμενό Pass»

Στο πακέτο μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η ενίσχυση του επιδόματος για τις οικοσκευές των πληγέντων, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης με τη μορφή «Γερμενό Pass».

Το μέτρο αναμένεται να αφορά κατοίκους που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά και θα ενταχθεί στο συνολικό πλαίσιο ανακούφισης των πληγέντων.

Φωτιά Δυτική Αττική: Αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν και για εργαζόμενους και επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τρεις μήνες.
  • Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.
  • Αναστέλλονται για έξι μήνες ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις για πληγείσες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
  • Προβλέπεται αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες.

Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ

Μετά από συζήτηση με τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών, αποφασίστηκε το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων να επεκταθεί και στην Ψάθα και το Αλεποχώρι.

Φωτιά Δυτική Αττική: Αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων από τον ΕΛΓΑ

Οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα αρμόδια υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Φωτιά Δυτική Αττική: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα από τα μέσα Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και στην προστασία των περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η καμένη έκταση ανέρχεται συνολικά σε περίπου 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 46.000 στρέμματα αφορούν αμιγώς δασικές εκτάσεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη των αντιδιαβρωτικών και των πρώτων αντιπλημμυρικών έργων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του έτους.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές».

Φωτιά Δυτική Αττική: Νομοσχέδιο για ταχύτερη κρατική αρωγή στο τέλος Αυγούστου

Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και να επιταχυνθεί η οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων.

Φωτιά Δυτική Αττική: «Τα δάση δεν χάνονται για πάντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη φυσική αναγέννηση των δασών, επισημαίνοντας ότι η καταστροφή από μια πυρκαγιά δεν σημαίνει οριστική απώλεια.

«Όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη χαλέπιο πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, γενικοί γραμματείς, καθώς και οι δήμαρχοι Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης και Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
 |
ΜΕΤΡΑ
 |
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ
 |
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

παραβιάσεις UAV
Πολιτικη
Ρεκόρ παραβιάσεων από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Ηλίας Παπανικολάου για τις φωτιές
Πολιτικη
Πυρκαγιές: Η ερημοποίηση της περιφέρειας καίει τα δάση
Κατερίνα Μουτσάτσου
Πολιτικη
Αποχώρησε και η Κατερίνα Μουτσάτσου από το κόμμα Καρυστιανού
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: Ράγισαν Καρδιές Οι Εγγονές Κι Ο Γιος Του
Πολιτικη
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: «Ράγισε» καρδιές η εγγονή του - «Μου λείπεις πολύ»
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: Καλλυμένο Με Ελληνική Σημαία Το Φέρετρο
Πολιτικη
Κηδεία Γιάννη Βαρβιτσιώτη: Καλυμμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρο
Μητσοτάκης: Νέα Μέτρα ΕΕ Για Εργαλειοποίηση Της Μετάστευσης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Νέα μέτρα της ΕΕ απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης
Φωτιές: Αποζημίωση 100% Για Σπίτια Και Επίδομα Ενοικίου
Πολιτικη
Φωτιές: Αποζημίωση 100% για καμένα σπίτια και επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ
Μαρία Καρυστιανού
Πολιτικη
Η Μαρία Καρυστιανού διέγραψε τον Θανάση Αυγερινό
Ανάρτηση Μητσοτάκη για το δυστύχημα των ελικοπτέρων
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Η απώλεια των χειριστών ελικοπτέρων μας γεμίζει οδύνη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top