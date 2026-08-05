Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής, ενίσχυση του επιδόματος για τις οικοσκευές, αλλά και η εξέταση χορήγησης ενός ειδικού «Γερμενό Pass» για τη στήριξη των κατοίκων, αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων στη μαραθώνια διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν οι δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η κρατική αρωγή προς πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Πολιτεία θα κινηθεί άμεσα για την ανακούφιση των πληγέντων, ενώ βασικός στόχος είναι οι διαδικασίες αποζημίωσης να προχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Μέτρα για τη γρήγορη ανακούφιση των πληγέντων από τη φωτιά στη Δυτική Αττική αποφάσισε η διυπουργική

«Η Πολιτεία έχει κάνει και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Φωτιά Δυτική Αττική: Ολοκλήρωση αυτοψιών έως την Παρασκευή – Ταχεία καταβολή αποζημιώσεων

Κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η γρήγορη ολοκλήρωση των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημίωσης των πολιτών που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αυτοψίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για τον αριθμό των κατοικιών που υπέστησαν ζημιές.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε αποζημιώσεις εξπρές και ενίσχυση επιδόματος για τις οικοσυσκευές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Εντός των επόμενων, εκτιμώ, 48 ωρών θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές».

Παράλληλα ζήτησε να αποφεύγονται πρόωρες εκτιμήσεις για τις ζημιές, καθώς, όπως είπε, η τελική εικόνα θα γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων.

Φωτιά Δυτική Αττική: Ενίσχυση επιδόματος οικοσκευής και πιθανό «Γερμενό Pass»

Στο πακέτο μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνεται η ενίσχυση του επιδόματος για τις οικοσκευές των πληγέντων, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία ειδικού προγράμματος στήριξης με τη μορφή «Γερμενό Pass».

Το μέτρο αναμένεται να αφορά κατοίκους που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά και θα ενταχθεί στο συνολικό πλαίσιο ανακούφισης των πληγέντων.

Φωτιά Δυτική Αττική: Αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες

Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν και για εργαζόμενους και επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τρεις μήνες.

Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ.

Αναστέλλονται για έξι μήνες ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις για πληγείσες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Προβλέπεται αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες.

Μετά από συζήτηση με τους δημάρχους των πληγεισών περιοχών, αποφασίστηκε το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων να επεκταθεί και στην Ψάθα και το Αλεποχώρι.

Φωτιά Δυτική Αττική: Αποζημιώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων από τον ΕΛΓΑ

Οδηγίες δόθηκαν και στον ΕΛΓΑ για την καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες και κτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τα αρμόδια υπουργεία, δηλαδή το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Φωτιά Δυτική Αττική: Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα από τα μέσα Σεπτεμβρίου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και στην προστασία των περιοχών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Η καμένη έκταση ανέρχεται συνολικά σε περίπου 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 46.000 στρέμματα αφορούν αμιγώς δασικές εκτάσεις.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη των αντιδιαβρωτικών και των πρώτων αντιπλημμυρικών έργων μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, με στόχο την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του έτους.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε:

«Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές».

Φωτιά Δυτική Αττική: Νομοσχέδιο για ταχύτερη κρατική αρωγή στο τέλος Αυγούστου

Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται να κατατεθεί νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την επιτάχυνση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και να επιταχυνθεί η οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων.

Φωτιά Δυτική Αττική: «Τα δάση δεν χάνονται για πάντα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη φυσική αναγέννηση των δασών, επισημαίνοντας ότι η καταστροφή από μια πυρκαγιά δεν σημαίνει οριστική απώλεια.

«Όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη χαλέπιο πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, γενικοί γραμματείς, καθώς και οι δήμαρχοι Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης και Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος.