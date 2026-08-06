Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», σύμφωνα με όσα ανέφερε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας για τη στήριξη των νέων οικογενειών και τη διευκόλυνση της επιστροφής των μητέρων στην εργασία.

Η υφυπουργός, μιλώντας στο Mega, εξήγησε ότι η δράση έχει ως βασικό στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και επαγγελματική ζωή, δίνοντας τη δυνατότητα σε μητέρες με μικρά παιδιά να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

«Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, ειδικά από νέα ζευγάρια που έχουν παιδί από δύο μηνών έως δυόμισι ετών και θέλουν να αναλάβει ένας φροντιστής την καθημερινή του φροντίδα για να μπορέσει η μητέρα να ενταχθεί ή να επιστρέψει στην αγορά εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλενα Ράπτη.

Όπως σημείωσε, δικαιούχος είναι η μητέρα με παιδί ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ τον μήνα για μερική απασχόληση.

Παράλληλα, το πρόγραμμα καλύπτει και μητέρες που σπουδάζουν, αλλά και άνεργες μητέρες που χρειάζονται χρόνο για αναζήτηση εργασίας.

«Προβλέπεται και για τη μητέρα, η οποία είναι φοιτήτρια, να λαμβάνει το ποσό των 300 ευρώ για να μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της και να ενταχθεί κι εκείνη στην αγορά εργασίας», τόνισε.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται στις 24.000 ευρώ ατομικό εισόδημα για μητέρα με ένα παιδί, στις 27.000 ευρώ για δύο παιδιά, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο.

Νταντάδες της γειτονιάς: Πώς μπορούν να γίνουν επιμελητές παπούδες και γιαγιάδες

Η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε και στη δυνατότητα συμμετοχής ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν ως επιμελητές παιδιών, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα δημιουργεί και νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δείξει η τρίτη ηλικία, καθώς πολλοί παππούδες και γιαγιάδες θέλουν να ενταχθούν στο μητρώο επιμελητών.

«Είναι οι πρώτοι που σπεύδουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να γίνουν επιμελητές ή επιμελήτριες», είπε χαρακτηριστικά.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να διαθέτουν απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να παρακολουθήσουν διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης και εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για βρέφη.

«Πρώτες βοήθειες για βρέφη. Ένα σεμινάριο που μπορεί να παρακολουθήσει στο ΕΚΑΒ, στον Ερυθρό Σταυρό δωρεάν, αλλά και σε όποιον άλλο πιστοποιημένο φορέα ιδιωτικό επιθυμεί», εξήγησε.

Όπως υπογράμμισε, η διαδικασία έχει κάποια δικαιολογητικά, αλλά γίνεται χωρίς ταλαιπωρία για τους πολίτες.

«Έχει χαρτούρα, αλλά είναι εύκολη η διαδικασία. Δε χρειάζεται να πάει στην εισαγγελία, δε χρειάζεται να χάσει χρόνο ή να έχει κόστος», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υφυπουργός, το πρόγραμμα έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες αιτήσεις, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή του σε όλη τη χώρα.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://ntantades.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet και επιβεβαίωση ταυτότητας με κωδικό OTP στο κινητό.

Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση και της αξιολόγησής της, η οποία γίνεται με σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, το ωφελούμενο πρόσωπο αποκτά δικαίωμα λήψης voucher για τη συμμετοχή του στη Δράση που πιστοποιείται με Πράξη της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ενημερώνεται με μήνυμα που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει.

Η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων προβλέπεται να παραμείνει ενεργή έως την 31η Δεκεμβρίου 2028 ή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του Προγράμματος.