Kymco Agility NX 125 Τοp Case: Η τιμή του νέου μοντέλου

Το Agility NX, όπου NX σημαίνει Επόμενη Γενιά (Next Generation), είναι η συνέχεια μίας οικογένειας με εικοσαετή ιστορία. Για πρώτη φορά ο κύριος προβολέας είναι τοποθετημένος στο τιμόνι, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό της διαδρομής και αυξημένη ορατότητα σε κάθε στροφή.Σε όλα αυτά προστίθεται ο μεγαλύτερος από ποτέ χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα, που μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face και άλλα αντικείμενα, ενώ η χρηστικότητα εκτοξεύεται ακόμα παραπάνω με τη στάνταρ βαλίτσα top case 35 λίτρων στο χρώμα του scooter και ένα ενιαίο κλειδί με αυτό της κεντρικής κλειδαριάς. Όλες οι κύριες λειτουργίες, όπως η ανάφλεξη, το άνοιγμα του χώρου κάτω από τη σέλα και το πορτάκι πλήρωσης καυσίμου, ελέγχονται από το ίδιο κλειδί.

Στο κέντρο του τιμονιού βρίσκεται ένας νέος, πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων, μία εξαιρετικά ευανάγνωστη πολυλειτουργική οθόνη LCD, ικανή να εμφανίζει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες: στροφόμετρο, ταχύμετρο, οδόμετρο, στάθμη καυσίμου, χιλιομετρητή, ρολόι και στάθμη φόρτισης μπαταρίας. Το νέο Agility NX διαθέτει στάνταρ δύο δισκόφρενα με διπίστονες δαγκάνες, δικάναλο ABS τελευταίας γενιάς και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS, πολύτιμους συμμάχους ενάντια στους κινδύνους που παραμονεύουν στην πόλη, ειδικά όταν η πρόσφυση είναι επισφαλής. Η πρακτικότητα όπως πάντα στα καλύτερά της, στην καθημερινή χρήση το επίπεδο πάτωμα, ο αναδιπλούμενος γάντζος, η σχάρα αποσκευών με ενσωματωμένες τις χειρολαβές του συνεπιβάτη και ο αποθηκευτικός χώρος στην ποδιά, εξοπλισμένος με μια βολική θύρα φόρτισης USB, είναι στοιχεία που θα εκτιμηθούν.

Η καρδιά του Agility NX είναι ο νέος κινητήρας Green Power, ένας αερόψυκτος, μονοκύλινδρος SOHC, 4βάλβιδος, 125cc, με ισχύ 11Ηp και ροπή 10,5Nm, ο οποίος τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού. Έχει δεχθεί στοχευμένες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις προκειμένου να κάνουν την ψύξη πιο αποτελεσματική, με μεγάλο όφελος στην αξιοπιστία και τη μέση διάρκειας ζωής, ακόμη Προσφέρει εξαιρετική απόδοση με γρήγορες εκκινήσεις και ομαλή λειτουργία χωρίς θορύβους ή κραδασμούς, προσφέροντας παράλληλα και μειωμένη κατά 21% κατανάλωση καυσίμου. Με το ρεζερβουάρ των 7,5 λίτρων εγγυάται μεγάλη αυτονομία και μειώνει σημαντικά τις επισκέψεις στα βενζινάδικα.

Το νέο ΝΧ είναι ήδη διαθέσιμο σε τρία χρώματα (Γκρι ματ, Μαύρο ματ και Λευκό ματ) στην τιμή των 2.495€ και μπορείτε να το αποκτήσετε με αποπληρωμή σε 12-72 δόσεις με τραπεζική χρηματοδότηση.