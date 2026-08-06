Marfin: Στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την τραγωδία του 2010

Δηλώνει αθώα και ζητά σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας

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06.08.26 , 10:52 Marfin: Στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για την τραγωδία του 2010
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Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την άφιξη στην Ελλάδα της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου, αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά της από τη Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα, όπου θα παραδοθεί στις ελληνικές αρχές. Για την παραλαβή της κατηγορούμενης μεταβαίνει στη Βρετανία κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

H 46χρονη κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια του 2010 που κατέληξαν στον εμπρησμό της Marfin

H 46χρονη κατηγορείται για συμμετοχή στα επεισόδια του 2010 που κατέληξαν στον εμπρησμό της Marfin

Η 46χρονη, η οποία ζούσε μόνιμα τα τελευταία έξι με επτά χρόνια στην περιοχή του Μπράιτον μαζί με την οικογένειά της, συνελήφθη στον χώρο εργασίας της, σε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Marfin: Η διαδικασία έκδοσης από το βρετανικό δικαστήριο

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου. Στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον του Westminster Magistrates’ Court, όπου ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος έκδοσης.

Όπως έγινε γνωστό, η 46χρονη συναίνεσε στην έκδοσή της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε ήδη ενημερώσει μέσω της συνηγόρου της τις ελληνικές αρχές ότι προτίθεται να επιστρέψει αυτοβούλως στη χώρα προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

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Ωστόσο, το διεθνές ένταλμα σύλληψης είχε ήδη ενεργοποιηθεί και οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Η 46χρονη τα τελευταία επτά χρόνια ζούσε με την οικογένειά της στη Μεγάλη Βρετανία

Η 46χρονη τα τελευταία επτά χρόνια ζούσε με την οικογένειά της στη Μεγάλη Βρετανία

Με την άφιξή της στην Αθήνα, η 46χρονη αναμένεται να μεταφερθεί στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου θα παραμείνει μέχρι το πρωί της Παρασκευής. Τότε θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

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Οι δύο άλλοι βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Σε βάρος τους αποδίδονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Η 46χρονη δηλώνει αθώα

Η 46χρονη δηλώνει αθώα

Marfin: Δηλώνει αθώα – Η ανακοίνωση του δικηγόρου της 

Η 46χρονη αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα. Ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν την ίδια και πρόσωπα του περιβάλλοντός της, έκανε λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας.

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Στην ανακοίνωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όπως είναι γνωστό, η κατηγορούμενη δήλωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώα, προσφέρθηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα και δήλωσε στο αρμόδιο Αγγλικό δικαστήριο τη συναίνεσή της».

Σε βάρος της 46χρονης είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης

Σε βάρος της 46χρονης είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης

Ο ίδιος υποστήριξε πως η καθυστέρηση στην επιστροφή της δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη και σημείωσε:

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«Η πρακτική αυτή είναι παράνομη, δεδομένου ότι παρά την ευρεία δημοσιότητα και την αναμφισβήτητη σοβαρότητα της υπόθεσης δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε εισαγγελική διάταξη, η οποία να επιτρέπει τη δημοσιοποίηση στοιχείων των κατηγορουμένων».

Ο κ. Παπαδάκης τόνισε επίσης:

«Συνεπώς με την πρακτική αυτή παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και το τεκμήριο αθωότητας της κατηγορουμένης».

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Στο ίδιο πλαίσιο ζήτησε από φορείς και μέσα ενημέρωσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην αναπαραγωγή πληροφοριών σχετικά με τη δικογραφία και τις πηγές τους.

«Η τροφή στον υπόκοσμο του διαδικτύου και στους κάθε είδους σκοπιμότητας συκοφάντες παρακαλώ να σταματήσει τώρα. Και είναι κάτι που θα συμβάλει στη νηφάλια προσέγγιση της υπόθεσης και θα εκτιμηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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