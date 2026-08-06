Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, δημοσιογράφος και εγγονός του κορυφαίου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, όμως φέτος, όπως τόνισε ο ίδιος, είναι πολύ διαφορετικά.

Λάμπρος Κωνσταντάρας/ φωτογραφία από NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σε μία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ανέφερε πως τα φέτινά του γενέθλια είναι τα πρώτα που ο μπαμπάς του δεν θα του ευχηθεί χρόνια πολλά όπως τα προηγούμενα χρόνια καθώς έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο.

Ο δημοσιογράφος δημοσίευσε ένα άλμπουμ γεμάτο με στιγμιότυπα από τις στιγμές τους το οποίο συνόδευσε με την παρακάτω λεζάντα.

«Όλες οι γιορτές χωρίς εσένα, είναι σαν να μην είναι γιορτές. Χαρά μπορεί να έχουν, αλλά γιορτές δεν είναι. Έτσι και τα γενέθλιά μου τα φετινά Τα πρώτα που δεν θα με πάρεις τηλέφωνο στις 00:01 και η πρώτη φορά δεν θα συντονίσεις πότε θα σβήσουμε την οικογενειακή τούρτα μαμά και γιός. Οι… 46 πρώτες τούρτες ήταν τόσο ευτυχισμένες που κι αν δεν ξανασβήσω ποτέ, πάλι θα ‘χω χαρά και φωτογραφίες για δυο ζωές. Μου χρωστάς μια επίσκεψη. Εις το επανιδείν» έγραψε στο Instagram ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Λάμπρος Κωνσταντάρας, Δημήτρης Κωνσταντάρας, Πωλίνα Κωνσταντάρα/ NDP PHOTO

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε το περασμένο καλοκαίρι στις 24 Αυγούστου βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους: τη σύζυγό του Βίκυ, τα δύο τους παιδιά Λάμπρο και Πωλίνα και όλους όσοι τον αγαπούσαν.

Ο Δημήτρης είχε πολύ ζεστή σχέση με τον γιο του Λάμπρο! Έτρωγαν μαζί κάθε Κυριακή και ο δημοσιογράφος του έδινε τις πολύτιμες δημοσιογραφικές συμβουλές του.

Μάλιστα του έστελνε και μηνύματα εν ώρα εκπομπής σχολίαζοντας τα θέματα που έπαιζε και κάνοντάς του εύστοχες παρατηρήσεις.