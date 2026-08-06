Σάκης Ρουβάς: Άφησε τη σκηνή και φόρεσε στολή μελισσοκόμου στην Κύθνο

Η απρόσμενη εμπειρία στις κυψέλες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Ρουβάς επισκέφθηκε την Κύθνο για να ανακαλύψει τη μελισσοκομία.
  • Φόρεσε στολή μελισσοκόμου και παρακολούθησε τη διαδικασία παραγωγής μελιού.
  • Δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς του φίλους.
  • Ευχαρίστησε το μελισσοκομικό εργαστήριο για τη φιλοξενία και τις γνώσεις που απέκτησε.
  • Η εμπειρία του συνδυάζει τη φύση και την ελληνική παράδοση.

Ανάμεσα στις καλοκαιρινές του αποδράσεις, ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει να ανακαλύπτει νέες εμπειρίες που τον φέρνουν πιο κοντά στη φύση και την ελληνική παράδοση. Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, που αυτό το διάστημα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, βρέθηκε στην πανέμορφη Κύθνο και έζησε μια ξεχωριστή ημέρα που σίγουρα θα θυμάται για πολύ καιρό.

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Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε μελισσοκομικό εργαστήριο, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα μυστικά της μελισσοκομίας και της παραγωγής ενός από τα πιο πολύτιμα αγαθά της ελληνικής φύσης, του μελιού.

Μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Σάκης Ρουβάς εμφανίζεται με τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό των μελισσοκόμων, φορώντας τη χαρακτηριστική μάσκα με πέπλο, έτοιμος να πλησιάσει με ασφάλεια τις κυψέλες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακούγοντας τις συμβουλές των ειδικών και ανακαλύπτοντας βήμα-βήμα τον μοναδικό κόσμο των μελισσών.

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Ο ίδιος δεν δίστασε να βρεθεί δίπλα στις κυψέλες, να δει από κοντά πώς συλλέγεται το μέλι και να ενημερωθεί για τη φροντίδα που απαιτείται, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την αγάπη του για εμπειρίες που συνδυάζουν τη γνώση, τη φύση και την αυθεντικότητα της ελληνικής γης.

 

Οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά το βίντεο, με πολλούς να εντυπωσιάζονται βλέποντας τον αγαπημένο καλλιτέχνη σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον έχουν συνηθίσει πάνω στη σκηνή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σάκης Ρουβάς έγραψε: «Μια ξεχωριστή εμπειρία στην Κύθνο. Ευχαριστούμε πολύ το μελισσοκομικό εργαστήριο για τη φιλοξενία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας!», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη φιλοξενία και τις πολύτιμες γνώσεις που απέκτησε.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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