Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα ακόμη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί (τοπική ώρα) στην κομητεία Κάσγουελ (Caswell County), βόρεια του Ράλεϊ, σύμφωνα με τις Αρχές.

BREAKING: Multiple people dead, 1 person hospitalized in Prospect Hills, North Carolina, Caswell County official says pic.twitter.com/bSak1K6gPv — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σερίφης της κομητείας, Τόνι Ντέρντεν, τόσο τα θύματα όσο και ο δράστης – ο οποίος είναι επίσης νεκρός – ήταν ενήλικα μέλη της ίδιας οικογένειας.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων ούτε του δράστη, «σεβόμενες την οικογένεια», όπως επισήμανε ο Τόνι Ντέρντεν.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα ή κοντά σε κατοικία σε μη ενσωματωμένη διοικητικά περιοχή της κομητείας Κάσγουελ, μιας αγροτικής περιοχής στα σύνορα με την πολιτεία της Βιρτζίνια, η οποία αριθμεί περίπου 22.000 κατοίκους.

Οι Αρχές υπογράμμισαν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το ευρύ κοινό.